Conor McGregor neočekivano objavio kraj karijere

Conor McGregor, irski borac i nekadašnji prvak u dvjema UFC-ovim težinskim kategorijama, 'tvornica' novca koja ima više od 30 milijuna pratitelja na Instagramu što je za oko 17 milijuna više no što ih ima UFC, iskoristio je društvene mreže za objavu sasvim neočekivane vijesti o - kraju karijere.

Najavljivao borbu pa...

"Pozdrav ljudi, kratka objava. Odlučio sam danas umiroviti se iz MMA. Svim svojim kolegama želim dobro u daljnjem natjecanju", napisao je borac koji je karijeru u slobodnoj borbi zaključio sa omjerom od 21 pobjede i četiri poraza.

Objava kontroverznog borca dolazi samo koji sat nakon njegova intervjua u emisiji The Tonight Show kod Jimmyja Fallona u kojoj je govorio da je u pregovorima za sljedeću borbu, prenosi CNN.

"Dogovaramo borbu za srpanj. Vidjet ćemo što će se dogoditi, puno je tu politike. Mnogo je ovdje ludosti, ali kao što sam već rekao, u formi sam i spreman."

Nije mu prvi put

McGregor je već jednom proglasio mirovinu, 2016. godine.

Posljednja borba u koju je ušao bila je ona protiv Habiba Nurmagomedova kroz koju je dagestanski borac stigao do pojasa u lakoj kategoriji. U pitanju je borba iz listopada prošle godine poslije koje je nastao kaos u dvorani u kojoj su oba borca imala i fizički obračun sa suparničkim timovima, odnosno borba kojoj je prethodilo ludilo Irca koji je demolirao autobus sa borcima u Barclays Centru u Brooklynu u kojem su dvojica i zadobila ozljede.

Nizao je incidentne situacije i prije i poslije spomenute...