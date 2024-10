Spektakl iz Gliwica samo na platformi Voyo

U subotu nam KSW sprema svoj 99. event koji će se održati u poljskom gradu Gliwice. Naslovna borba večeri bit će "čehoslovački" obračun teškaša Michala Martineka i Štefana Vojčaka.

Jasno je da se KSW okrenuo nekim drugim tržištima, a to im se vidi i po ‘‘cardovima‘‘ u posljednje vrijeme. Vidljivo je to i ovoga puta, a ovu priredbu vjerojatno će iskoristiti kao uvertiru za odlični 100. event koji je na rasporedu idućega mjeseca. Stefan Vojčak borac je kojem je jedini poraz u karijeri nanio Darko Stošić, a protivnik će mu biti bivši prvak Oktagona, Michal Martinek, trenutno peti po KSW-ovom rejtingu teškaša. Vojčak se nakon poraza od Stošića vratio pobjedničkim navikama i zaredao dvije pobjede, a u prošlom je meču nokautirao bivšeg izazivača prvaka Ricarda Prasela. Martínek ima četiri borbe u KSW-u, posebno impresivan je bio u posljednjoj kada je u Parizu u travnju srušio Princa Aounallaha i zaradio bonus te večeri.

KSW 99

Ostatak program čine mečevi: Matúš Juráček vs. Kacper Koziorzębski; Jan Široký vs. Gino van Steenis; Vasil Ducár vs. Bartosz Kurek; Josef Štummer vs. Wojciech Kazieczko; Vojtech Garba vs. Maciej Różański; Hanka Gelnarová vs. Dominika Steczkowska

KSW 99 spektakl iz Gliwica u subotu od 20.00



