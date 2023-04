UMRI MUŠKI, LJUBUŠKI / 'Turski osvajač' osvojio i Arenu Zagreb

Legendarni turski hrvač grčko-rimskim načinom 34-godišnji Riza Kayaalp, koji se bori u kategoriji do 130 kg, u subotu je po 12. put u karijeri osvojio naslov europskog prvaka na kontinentalnom prvenstvu koje se održava u zagrebačkoj Areni. Turčin je nepobijeđen na europskim prvenstvima otkako je 2011. u Dortmundu izgubio u finalu. Od tada je nanizao 11 zlatnih medalja, a jedino zlato koje mu nedostaje u kolekciji je ono s olimpijskih igara, s kojih se vraćao s dvije bronce i jednim srebrom. U Zagrebu je Kayaalp u finalu nadjačao (2-1) azerbajdžanskog reprezentativca Sabaha Saleha Šartiatija. Brončana odličja su osvojili Norvežanin Oskar Marvik i Gruzijac Jakobi Kajaia. U kategoriji do 87 kg novi je europski prvak 23-godišnji Mađar Istvan Takacs koji je u finalu svladao (5-2) Turčina Alija Cengiza. Gruzijac Laša Gobadze i Bugarin Semen Sergejevič Novikov osvajači su brončanih medalja. Armenac Malhas Amojan obranio je prošlogodišnji naslov svladavši u finalu Srbina Viktora Nemeša (6-4). Turčin Yunus Emre Basar i Mađar Zoltan Levai pridružili su se finalistima na pobjedničkom postolju s broncama oko vrata. I u kategoriji do 63 kg na europskom tronu nije došlo do promjene, jer je na njemu i dalje 24-godišnji Gruzijac Leri Abuladze koji je u finalu bio bolji (5-1) od Azera Taleha Mamadova. Armenac Hračja Poghosjan i Bugarin Abu Muslim Amaev osvajači su brončanih medalja. Najuvjerljiviju finalnu pobjedu u subotu ostvario je Turčin Adem Burak Uzun svladavši Eldaniza Azizlija iz Azerbajdžana sa 11-3. Gruzijac Nugzari Curcumia i Rumunj Denis Florin Mihai osvojili su bronce.