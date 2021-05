Islanđanin Hafthor Bjornsson, poznatiji kao "The Mountain" iz serije "Game of Thrones", još je jednom zakoračio u boksački ring i to protiv britanskog teškaša Simona Vallilyja, borca koji nosi nadimak "Zvijer".

U egzibicijskom meču koji se održao u Dubaiju u noći s petka na subotu, nije bilo pobjednika, ali Thor je zamalo završio nokautiran. Islanđanin sve bolje boksa i jako je smršavio, bolje se kreće i izdržljiviji je, ali Britanac ga je uspio baciti u nokdaun.

Vratio se iz mrtvih

Ipak, baš kao što se i "The Mountain" iz Igre prijestolja vratio iz mrtvih, tako se i Bjornsson vratio u meč. Nakon rušenja bio je još bolji i bez problema je odradio meč do kraja. Hafthoru, koji je inače bio "World Strongest Man", je ovo bio posljednji pripremni meč uoči dugoočekivanog sraza s Eddiejem Hallom, također nekadašnjim osvajačem titule "Najjačeg čovjeka na svijetu".

"Eddie Hall, nadam se da treniraš do maksimuma jer dolazim po tebe i nokautirat ću te. Ideš na pod. Respektiram se kao sportaša i znam da se naporno pripremaš, ali završit ću te. Posvetio sam svoje vrijeme i život ovom sportu. Treniram tri puta dnevno i imam veliko poštovanje prema boksu jer svaki dan shvaćam koliko je taj sport zapravo težak", poručio je Bjornsson svom sljedećem protivniku Hallu.

