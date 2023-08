Još nas dva dana dijele od velikog FNC spektakla u monumentalnoj pulskoj Areni. Domaći borci predvođeni Ivanom Vitasovićem i Danielom Bažantom družli su se s fanovima kod Zlatnih vrata uoči sutrašnjeg vaganja, a i posljednjeg sučeljavanja prije nego borci uđu u kavez.

"Najviše me motivira obrana pojasa, naravno, da pojas ostane u Puli. Mislim da je to jedino bitno jer neovisno gdje se borim dal je to Pula ili neki drugi grad, znači bitan je samo pojas. Naravno da će me motivirati moja domaća pulska publika, ali najbitnija stvar je taj pojas i obrana tog pojasa", rekao je Ivan Vitasović, prvak FNC-a u teškoj kategoriji.

I dok će Vitasović braniti svoj pojas, za prvi povijesni lakoteške kategorije borit će se Matej Batinić i Dagestanac Gazimurad Khebdeev. U najvećoj borbi karijere, zagrepčanina će prvi put u kutu voditi Mirko Filipović kod kojeg trenira posljednje tri godine."Kad smo ga prvi put prihvatili smo ga proučili i vidjeli da je dobar u svim segmentima borbe, ali evo, ja mislim da sam bolji u svemu tako da, nadam se svojoj pobjedi", samouvjeren je Batinić.

Drugi inauguracijski pojas prvaka bit će onaj u velter kategoriji. Za njega će se boriti, FNC publici, dobro poznati Nikola Joksović i Marko Kisič.

"Čast mi je što se borim prvi. Nadam se da ću prvi osvojiti pojas FNC prvaka. Imam protiv sebe ozbiljnog borca, Kisiča tako da nadam se da ćemo pružiti dobar rat", najavio je borbu Joksović.

"Uvijek sam želio da se borim kao gladijator u areni, u koloseumu i sad sam dobio tu priliku i mnogo sam sretan i bit će ozbiljan i zanimljiv meč protiv Joksovića", rekao je Kisič.

FNC 12 iz pulske Arene ekskluzivno ćete 2. rujna moći gledati na streaming platformi Voyo.