Nakon 25 godina boks je dobio apsolutnog prvaka u teškoj kategoriji. Oleksandr Usyk pobijedio je Tysona Furyja i ujedinio sve pojaseve.

Nakon same borbe uslijedile su kontroverzne priče oko samih odluka sudaca, a Fury sam je rekao kako smatra da je trebao pobijediti.

Koliko je meč do samog kraja bio neizvjestan govore i sudačke kartice koje su službeno izašle na vidjelo. Može se iščitati kako je dominaciju u prvih šest rundi ipak imao Fury, dok je u drugom dijelu Usyk sve preokrenuo.

Deveta runda bila je ona u kojoj nije bilo previše dileme, Usyk je u toj rundi umalo nokautirao Furyja, ali ga je spasilo zvono.

Sve do same borbe u zraku su vladale tenzije. Međutim, to je sasvim logično s obzirom na to da se radi o tituli apsolutnog prvaka. Revanš će se gotovo sigurno dogoditi, boksačima prvo slijedi oporavak.

