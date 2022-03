Obožavatelji MMA-a već godinu dana, od borbe s Francisom Ngannouom, zazivaju ime Stipe Miočića koji se od tada nije našao u oktogonu. Borac hrvatskog podrijetla izgubio je pojas teškaškog prvaka u borbi s razornim Kameruncem i od tada se čeka njegov povratak.

I bilo je tu puno nagađanja, pričalo se o borbi s Jonom Jonesom, a neki su smatrali kako se Miočić neće nikada vratiti u oktogon. Ipak, sada su se pojavile nove informacije oko njegovog povratka u UFC, ali se ne spominje uzvrat s Francisom Ngannouom. Kamerunac se ozlijedio u borbi sa Cyrilom Ganeom i spominje se malo duža pauza.

S obzirom na to da ga neće biti neko vrijeme, UFC razmišlja o novoj borbi za privremenog prvaka teške kategorije. Privremeni prvak kasnije bi se borio protiv Ngannoua za pojas "pravog" prvaka.

Sjajni borci

"Ako će Ngannou izbivati devet mjeseci, to bi bio razmak od godinu dana između njegovih borbi. U tom ćemo slučaju organizirati borbu za privremenog prvaka. To ćemo znati do kraja tjedna", otkrio je predsjednik UFC-a Dana White.

Miočić je trenutno trećerangirani teškaš te je jedan od glavnih favorita da dobije šansu za pojas privremenog prvaka. Postoji više opcija: Mogao bi se boriti sa Cyrilom Ganeom, donedavnim privremenim prvakom, a spominjju se i "neke nove nade", Tai Tuivasa i Tom Aspinall koji je uvjerljivo svladao Volkova u fantastičnoj priredbi u Londonu.

A posljednja opcija je ona koju bi obožavatelji vjerojatno najviše htjeli vidjeti. Riječ je o meču s Jonom Jonesom, ponajboljim borcem u povijesti MMA-a, koji je godinama dominirao u poluteškoj kateogoriji. Potom se odlučio nastupati u teškoj kategoriji, ali za sada nije odardio niti jedan meč. Možda bi mu upravo borba s Miočićem bila uvod u tešku kategoriju.