Ove subote, 22. lipnja, Voyo donosi novu borilačku poslasticu. Očekuje nas prijenos spektakulatnog Bellatora iz 3Arene u Dublinu.

U glavnom meču večeri sučeliti će se svjetski velter prvak Jason Jackson i neporaženi Ramazan Kuramagomedov. Bit će to prva Jacksonova obrana titule. On je u posljednjem meču na Bellatoru 301 impresivno osvojio titulu pobjedom u trećoj rundi protiv Yaroslava Amosova.

S druge strane Kuramagomedov dolazi nakon pobjede nad Randallom Wallaceom kojom je osigurao svoju prvu priliku za osvajanje svjetskog naslova.

Uz glavnu borbu, očekuju nas još četiri spektakularna meča u main cardu.

Fight card:

Jason Jackson (18-4) vs. Ramazan Kuramagomedov (12-0)

Paul Hughes (11-1) vs. Bobby King (12-6)

Sinead Kavanagh (9-6) vs. Arlene Blencowe (15-10)

Norbert Novenyi Jr. (7-0) vs. Dalton Rosta (8-1)

Kasum Kasumov (15-1) vs. Matheus Mattos (14-2-1)

Bellator u Dublinu će još jednom potvrditi svoj status kao nezaobilazni MMA događaj, a event možete pratiti u subotu od 20 sati na Voyo.