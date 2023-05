PRIČA GODINE / Ispovijest zlostavljanog supermodela s teškim poremećajem: 'Muay Thai mi je spasio život, ne bojim se više nikog ni ničeg'

Supermodel Sports Ilustrateda i Victorije Secret Mia Kang u svojim memoarima "Nokaut" otkrila je kako joj je tajlandski boks doslovno spasio život. Mia se, naime, borila s teškim poremećajem anoreksije koja je proizašla zbog traumatičnog iskustva seksualnog zlostavljanja. New York Post prije dvije i pol godine donio je bio priču o Miji kroz razgovor s njom, priču koja je i šokantna i pozitivna i mnogi s ovim poremećajem, kao i jakim traumama, bi se mogli ugledati na nju. Jer, Mia je priča za nadahnuće, svjetlo na kraju tunela za mnoge... "Slaba od gladi i teška samo 44 kilograma, krhka manekenka Mia Kang pala je nasilno u naručje stranca nakon što ju je perverznjak pratio ulicama Milana. Gmizavac i ljigavac, koji je uživao tijekom 'lova', ustuknuo je kad je jedan dobri Samaritanac viknuo na njega na talijanskom da prestane. Ali, taj težak incident iz 2006. utjecao je na Miju i ostavio ju poput olupine, shrvanu, istraumatiziranu", započinje svoju priču New York Post. Mia Kang, pak, otkriva: “Samo sam htjela otići kući, zaključati vrata, ući u krevet i ostati tamo zauvijek,” prisjeća se ljepotica Sports Illustrateda visoka 175,26 u svojim memoarima Nokaut (Abrams Books, izašla 20. listopada 2020.). Četrnaest godina kasnije (danas 17 op.a), da joj se, ne dao Bog i dogodi ista stvar, ne bi imala tako loš efekt na nju. Puno zdravija Kang je danas moćna ljudska psihofizička sila na koju treba računati kada kombinira modeling s tajlandskim boksom. “Ne bih savjetovala nikad da napadate na čovjeka koji vas pokušava napasti, ali bila bih daleko spremnija na obračun s takvima”, rekala je tada 31-godišnjakinja za The Post. “Ne prihvaćam ničija s*anja i ne bojim se više nikog ni ničeg. Hodam okolo sa samopouzdanjem zbog kojeg se osjećam kao druga osoba." Zapravo, anoreksična Kang koja se oporavila od poremećaja i trauma pripisuje zasluge upravo Muay Thaiju - da joj je spasio život. "Bez toga, bez treninga, tajlandskog boksa, mislim da bih još više srljala u svoje poremećaje prehrane i depresiju koja je izjedala do neprepoznatljivosti", kazala je stanovnica Manhattana rođena u Hong Kongu, koja je i kao dijete bio maltretirana zbog prekomjerne težine... "Otvorio mi je tajlandski boks svoja vrata i bacio mi pojas za spasavanje", navodi Kang. Hrabra Mia je otkrila ovaj brutalni krvavi, ali opet i tako dobar sport 2016. — iste godine kada je pobijedila na natjecanju za modele za kupaće kostime uglednog Sports Illustrateda — u vrijeme kada se izgladnjivala da stane u odjeću veličine 2 (minimalni ženski S) za modne klijente visokog profila. Niz dijeta samo s tekućinom plus zlouporaba laksativa, diuretika i cigareta uzeli su danak njezinom umu i tijelu. U svojoj knjizi priznaje "suicidalne misli", pitajući se je li samoubojstvo jedini izlaz iz "začaranog kruga" ograničavanja i prejedanja. Srećom, 10-dnevni odmor na Tajlandu promijenio je Kangovu putanju života. Bila je zaintrigirana nakon što je gledala skupinu Muay Thai boraca u akciji. I sama je to isprobala, što ju je navelo da ostane na Koh Samuiju šest mjeseci vježbajući u jednostavnoj teretani na otoku. “Kako izgledaš dok treniraš posljednja je stvar o kojoj itko razmišlja”, izjavila je Kang koja je očajnički željela odmor od svoje industrije usmjerene na izgled. “Sve je stvar vještine i znanja. Provjeravaš svoj ego na vratima.” Još jedan bonus: Bilo joj je nemoguće pronaći snagu za borbu bez promjene svojih destruktivnih prehrambenih navika. Njezina se težina stabilizirala nakon što je pojela "uravnotežene obroke" koji su bili "u skladu s fizičkom aktivnošću kojom sam se bavila svaki dan". Kao rezultat toga, prerasla je u održiviju veličinu od 4 do 6. Objašnjavajući privlačnost borbe, Kang je naglasila: “Kada se bavim manekenstvom, osjećam se kao da se prema meni odnose tako dragocjeno i delikatno. Ljudi kažu: ‘Samo sjedni u stolicu i nitko tu stolicu neće dirati niti ćete itko zadirkivati pritom.’ S borilačkim vještinama, to je potpuna suprotnost dok prolazite kroz put dobivanja batina i zatim ponovnog podizanja sebe.” Nije iznenađujuće da je velikanima u Kanginoj agenciji za modeliranje bilo teško prihvatiti njezinu novootkrivenu opsjednutost tajlandskim boksom. Kangovo lice bilo je njezino bogatstvo, a rizik od ozljede velik. No, u svibnju 2017. dopustili su joj da se profesionalno natječe u ringu protiv iskusne tajlandske borkinje Nong B. Unatoč udarcima, tijekom kojih je zadobila duboku posjekotinu ispod oka, manekenka je izašla kao pobjednica. "Nisam radila oko tri do četiri tjedna, ali sam to uračunala u svoj raspored kada sam prihvatila borbu," objasnila je Kang. "Bila sam psihički spremna za ozbiljnije ozljede poput prijeloma ekstremiteta ili potresa mozga, tako da sam bila prilično zadovoljna svojim stanjem nakon borbe." Istaknula je da, budući da je manekenstvo općenito tako kratkotrajna karijera, smatra da nikada ne bi trebali odbiti posao u korist borilačkih vještina. No dodala je isto tako: “Veliki dio mog srca želi biti u ringu. Teško je to, teško je sve uskladiti, izbalansirati emociju!" Što se mentaliteta borca ​​tiče, Kang je nadodala još da je sklonost preživljavanju pod svaku cijenu “iskonska” i bitnau tajlandskom boksu kao takvom... “Uključuje se instinkt, jer [protivnik] stvarno pokušava da ti skine glavu i tu je spoznaja: ‘OK, ona me pokušava ubiti. Moram je ubiti, da, moram da bi ju 'samo' pobijedila’ ”, kazala je. Sada teška 77 kg, sama privremeno je živila na Phuketu (Tajland) i trenirala po jujitsu program. Njezina Muay Thai karijera i zadaci modela su bili na čekanju zbog COVID-19 i posljedičnih zabrana putovanja diljem svijeta. Ipak, Kang je i dan danas ostala optimistična u pogledu budućnosti za koju se nekoć bojala... “Bilo je trenutaka usred mojih poremećaja prehrane kada sam mislila: ‘Ovakav će život biti, zar ovako da živim - i to je iscrpljujuće.’ Ali to više nije tako sveobuhvatna stvar”, rekla je. “Tako sam sretna što se još uvijek bavim manekenstvom u dobi od 31 godine dok se bavim paralelno i borilačkim vještinama. Želim da svi znaju da postoji svjetlo na kraju tunela.” Dijeljenje nade s drugima bio je njezin ključni motiv za pisanje knjige. Odlučila ju je objaviti ove jeseni jer pokret bodypositivity raste i njezin je doseg na društvenim mrežama daleko, s 296.000 pratitelja na Instagramu. “Nema boljeg osjećaja nego biti snažna i samouvjerena žena bez obzira na veličinu”, piše Kang. "Želim pomoći drugim ženama da dođu do svoje unutarnje zločestine."