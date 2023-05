Fight Nation Championship 11 u Areni Zagreb je pred vratima. Čeka nas spektakularan događaj koji ćete moći gledati na PLAY Premiumu.

Organizatori ističu kako svaki puta se trude event podići na višu razinu, pa će tako biti i ovaj put, a osim izvanrednih borbi, gledatelji će moći uživati u dosad neviđenoj produkciji i prezentaciji borbi.

Portal Net.hr i RTL Hrvatska nastavljaju upoznavati borilačke fanove i javnost sa zaštitnim licima eventa, a jedan od njih je svakako mladi srpski borac Marko 'The Skull Crasher' Bojković.

Iza Marka je poduža pauza, u ringu nije bio od ožujka prošle godine kada je FNC-u 5 u Zaboku pobijedio Gruzijca Luku Giorgadzea. U toj se borbi borio ozlijeđen, imao je rupturu prednjeg križnog ligamenta.

"Na moju žalost i žalost mog tima vrijeeme koje je proteklo je uglavnom utrošeno na oporavak od sportskih ozljeda i operacija koje sam imao. Veoma intezivan period za mene koji sam tek zakoračio u vode profesionalnog sporta u kombinaciji s oskudicom na svim životnim poljima primorali su moj tim i mene da idemo izvan svih granica, sto je rezultiralo povredama. Nije mi žao nijedne sekunde, treninga, borbe i vremena koje sam uvjetno rečeno izgubio, jer je sve zapravo očvrslo mene kao ličnost, a moj tim učinilo čvršćim u vjeri da su pred nama velike stvari i rezultati", započeo je Bojković razgovor.

'The Skull Crasher' je na savršenom omjeru od tri pobjede, a za nedjelju mu je protivnik promijenjen u posljednji trenutak. Trebao se boriti protiv belgijskog Čečena Shamila Irisbieva, , no on se razbolio te ga čeka Brazilac Mauro Paixao.

"U okviru FNC organizacije po UFC pravilima imam 5-0 skor, to često ljudi izgube iz vida, jer prva dva meča iako rađena po tim pravilima vodili su se zbog pravila takmičenja kao amaterske borbe. Međutim moj tim i ja nikada ne možemo zaboraviti rat protiv mog sada dragog prijatelja i kolege Luke Milidragovića koji je bio najteži protivnik za mene zbog puno okolnosti, a taj meč koji se vodi kao amaterski i ta pobjeda nakon tri veoma teške runde je meni otvorila oči i instantno me naučila o nekim stvarima koje se ne uče u sferi lakih mečeva i pobjeda. Nastavak niza očekujem u nedjelju, a protivnikom se ne bavim ništa posebno, bez obzira na to sto je promijenjen, jedino što želim je da mu żivot prije i za vrijeme meča učinim najgorom noćnom morom. Ovakav luksuz i samouvjerenost utemeljeni su na tome da sam uvijek prespreman ulazio u mečeve i da nemam slabih točaka koje protivnici mogu iskoristiti."

Bojković je imao i poruku za gledatelja uoči spektakla u Areni.

"Samo budale će propustiti poslastice i iznenađenja koja spremam za 28.5. u Areni Zagreb! Jedini način da osijetite tu ludačku energiju i iskusite sve moje poslastice je da se osobno pojavite na ovom povijesnom FNC događaju."

Za kraj smo pitali Marka kakvi su planovi za budućnost.

"Za mene je jedina budućnost ovaj meč, nakon njega možemo pričati i o drugim stvarima, međutim sada ne gledam dalje od svog protvnika, jer je on prepreka koju treba srušiti da bih mogao vidjeti dalje i više…

FNC 11 - borilački spektakl godine iz Arene Zagreb gledajte UŽIVO u nedjelju, 28. svibnja od 20 sati, ekskluzivno na PLAY Premiumu!