Jedanaesta priredba Fight Nation Championshipa "Fight for legacy" sve je bliže, do početka spektakla u zagrebačkoj Areni ostala su još dva dana. Ususret tome, za portal Net. hr porazgovarali smo sa Ivanom Erslanom, najvećim imenom ovog fight carda, koji će nadamo se, pobjedom zaključiti uspješnu večer za naše borce.

Borac iz zagrebačkog American Top Teama, Ivan Erslan (31, 12-2) snage će odmjeriti sa brazilskim predstavnikom, 41-godišnjim Dierleijem Broenstrupom iz Minu Fight Teama (17-10). Pripreme su trajale gotovo pola godine, još od posljednjeg nastupa u KSW-u.

''Odlično sam raspoložen kao i prije svake borbe, puno rada i truda je uloženo u cijeli taj proces priprema i nagrada za sve to će doći u nedjelju, očekujem veliku pobjedu.''

Po tko zna koji put, Erslanov protivnik otkazao je borbu nekoliko dana prije iste zbog frakture nožnog prsta. Novi protivnik ekspresno je pronađen, a riječ je o još jednom Brazilcu, 41-godišnjem Dierleiju Broenstrupu. Riječ je o borcu dosta drukčijeg stila koji se natječe u teškoj kategoriji do 100 kilograma, stoga će brazilski predstavnik u tom segmentu imati određenu prednost.

''Blagu prednost zbog kilaže će imati, ali ne vjerujem da će to igrati preveliku ulogu u ovoj borbi. Mislim da će on forsirati hrvanje i borbu u parteru, te da neće htjeti biti u ''stojci'' samnom. Vjerujem da ću ja uspjeti nametnuti svoj ritam i održati borbu u ''stojci'', mislim da je to ono što ljudi najviše vole gledati, kada veliki ljudi padaju.''

Povratak obojice u kavez nakon poraza, traži se povratak na pobjedničke staze

''S moje strane neće biti ispitivanja snage, vjerujem da sam bolji i pokazat ću to od prve sekunde, odmah u pressing i neka ljudi ne trepću previše jer bi se svašta moglo dogoditi od prve sekunde.''

Erslan se nakon 4 godine vraća u zagrebačku Arenu iz koje nosi lijepa sjećanja. Prema kladionicama bio je ogroman favorit protiv Maceda, a isti omjer je sada i protiv Broenstrupa.

''To je bio najbolji trenutak moje karijere, veliki nokaut i pobjeda u punoj zagrebačkoj Areni i vjerujem da će se to i sada ponoviti. Osjećaj je isti, ima tu nervoze i uzbuđenja, jedva čekam nedjelju!''

''Prije svega bih se zahvalio svima koji će doći u Arenu, onima koji podržavaju ovaj sport i organizaciju. Što se tiče neodlučnih, onih koji se još nećkaju o dolasku u Arenu ili gledanja putem prijenosa, neka dođu i sigurno neće biti razočarani. Cijene ulaznica su simbolične i bilo bi šteta da propuste ovakav spektakl u Zagrebu. Nadam se da će doći u što većem broju, uživati i navijati za nas, te nas razveseliti pljeskom nakon naših pobjeda. Jako se veselim nedjelji.

