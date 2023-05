Borac iz pulskog Trojan Teama Daniel Bažant (31, 7-4) drugi će put braniti titulu perolake kategorije Fight Nation Championshipa, a ovaj ga put čeka borac koji je pobjeđivao u Bellatoru, Englez Jordan 'The Lord' Barton (30, 7-3-1).

Trebao se spomenuti dvojac boriti u Ljubuškom na FNC 10 priredbi, ali njihov je meč tada otkazan. No, sad će se naći u kavezu. Podsjetimo, Daniel je pojas osvojio protiv bivšeg UFC borca Ronyja Jasona (39, 15-10) u borbi od pet rundi koja je jedna od najboljih u povijesti organizacije i bila je samo 'šlag na tortu' vrhunske FNC 5 priredbe u Zaboku.

Branio je pojas u svom gradu protiv još jedne legende sporta, Brazilca Iurija Alcantare (42, 36-11) kojeg je 'završio' nakon efektnog 'spinning elbowa'. S druge će mu strane stajati engleski borac koji ima tri meča u Bellatoru, a nastupao je i u kavezu Cage Warriorsa, kao i Daniel. Riječ je o borcu koji također voli borbu u stand upu, a obojicu krasi izdržljivost i atraktivnost tako da publika može očekivati svašta: od pet teških rundi pa sve do brzog nokauta.

Novu obranu naslova za Net.hr ekskluzivno je najavio upravo Bažant koji kaže kako je 'za borbu uvijek spreman', iako ima malih problema s kilažom.

"Imam još četiri-pet kila za skinuti, ali nije to ništa strašno, sve je pod kontrolom".

Aktualni prvak perolake kategorije FNC-a vrlo dobro je upoznat s kvalitetama svog izazivača.

"Znate kako je to kad ste prvak, uvijek je lakše pripremiti se izazivaču za prvaka, nego prvaku za izazivača. Moj trener Zelg Galešić ga je proučio savršeno i sve smo odradili po planu tako da očekujemo pobjedu".

U svojoj zadnjoj borbi Bažant je iskusnog Alcantaru nokautirao već u prvoj rundi, međutim protiv Engleza ne očekuje isti ishod.

"Gledajte, Barton je u najboljim godinama, dobar je, brz je i jak udarački, ima dobru 'stojku'. Očekujem da će biti pravi rat, nadam se da će do publike koja bude u prvim redovima 'doletjeti' poneki zubić ili krv iz arkade. Svakako mislim da će to bit gadan obračun, tako da ne očekujem da će se to riješiti prebrzo".

Prema kladionicama Bažant je tek blagi favorit, što znači da svi očekuju vrlo neizvjesnu borbu. Međutim, takve procjene ne utječu na našeg borca.

"Ma ne, to ne utječe na mene, ja sam bio i favorit do sada i veliki 'underdog' i uvijek sam pružio dobre mečeve, dam srce u tim mečevima i dam sve od sebe u njima i tako će biti i ovaj put".

FNC priredba se ponovo održava u Hrvatskoj što Bažantu znatno olakšava pripremu za meč.

"Odlično je što je pred domaćom publikom, ne putuješ avionom, ne čekaš presjedanja, ne šetaju te iz hotela u hotel, znaš gdje ideš, znaš što radiš i to je to", zaključio je Bažant, aktualni prvak perolake kategorije FNC-a.

FNC 11 - borilački spektakl godine iz Arene Zagreb gledajte UŽIVO u nedjelju, 28. svibnja,od 20 sati, ekskluzivno na PLAY Premiumu!