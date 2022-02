Najbolji hrvatski MMA borac i dvostruki prvak poljskog KSW-a, Roberto Soldić, trenutno je jedan od najtraženijih i najatraktivnijih MMA boraca izvan UFC-a. Nedavno je naš borac osvojio pojas srednje kategorije i postao je vlasnik dvaju pojaseva, a priznao je i kako je nekoliko puta odbijao ponude UFC-a, međutim uskoro bi ga mogli gledati u najjačoj MMA organizaciji. Preostao mu je još jedan meč u KSW-u i ugovor mu istječe u srpnju te već ima planove.

Ništa ga ne može iznenaditi

"Ljudi uvijek misle samo o UFC-u. Teško je objasniti. UFC je UFC. Broj jedan su. Kad sam započeo s MMA-om, gledali smo UFC. To je san. Svaki put kad sam bio u Americi i sparirao s tipovima, oni su čuli za KSW, ali nitko nas ne gleda. Puno ljudi u Europi prati KSW. Imamo dobre PPV brojke i fanovi napune dvoranu. Sve je dobro zato što živimo u Europi i to je europska organizacija. Ali kad ste unutar UFC-a, cijeli svijet vas gleda. Možete biti velika, velika zvijezda, superzvijezda. U Europi imate određeni maksimum i to je to", rekao je Soldić u razgovoru za MMA Junkie.

"Jednog dana, kada dođem u UFC, ništa me neće iznenaditi, zato što sam sve vidio. Neki ljudi vas vole, a neki ne, zato što UFC smatraju najboljim. Ali većina me poštuje, mene i moju državu. To mi je dovoljno", dodao je.

"Želim se boriti protiv Conora McGregora i svih ostalih, ali tko sam ja? Moram stati u red i vidjeti što je iduće. Četiri godine čekao sam priliku da se borim protiv Mameda. Odradio sam stvarno dobar meč i sada sam u ovoj poziciji. Vidjet ćemo što nude s ovim Ibragimom. Ljudi me prozivaju, rade to i putem Instagrama, posvuda. To je normalno", poručio je.