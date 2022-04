Najbolji hrvatski MMA borac, Roberto Soldić, trenutačno je u Zagrebu na kratkom odmoru gdje se priprema kod Mirka Filipovića, a u razgovoru za RTL otkrio je kakvi su planovi za prelazak u UFC.

"Kod mene uvijek ide pun gas i sad sam došao neke nove stvari pokupiti od Mirka i drago mi je da sam došao među svoje ljude", počeo je te je progovorio o onome što sve zanima - UFC-u.

"KSW je jako težak da se uzme bilo što, kamoli dva pojasa, tako da nemam više što raditi tu. Gurali su me na treći pojas da idem, ali lik ima 105 kg, nije moja kategorija. S kim bih se sad trebao boriti? Ima još jedan lik 77 kg, Fabinski. 12-0, neporažen. Jako opasan, sad je zadnju isto pobijedio protiv opasnog borca i šampiona", kazao je.

Na UFC-ovoj priredbi u Londonu prije tri tjedna pala je ponuda, a na njemu samo da stavi potpis. U tom slučaju bio bi tri borbe udaljen od meča u kojem bi napao pojas prvaka.

"Još nismo ništa službeno dogovorili, pričali smo i bili u Londonu, pričali smo s mister Hunterom, dao nam je ponudu i moramo sad pričati s Martinom Lewandowskim pa ćemo vidjeti", kazao je Soldićev menadžer Ivan Dijaković dok je Robocop dodao:

"Ugovor mi je do 23.7. Dobili smo jako dobru ponudu za UFC. Čekamo Martina Lewandowskog što će reći i kakav je plan. Imamo još jednu borbu da odradimo ili da istekne ugovor. Mislim da će tjerati da odradim još tu borbu, odnosno odradit ću je. Ako ne, onda UFC. Ja imam 27 godina, osjećam se u top formi. Radio sam s ljudima iz Amerike koji su u top 5 ljudi u UFC-u. Netko govori uzmi pare. Ja gledam na drugi način. Gledam da se natječem s najboljima koliko može, koliko ide. Ne bojim se rizika. Bit ću velik problem svima i to ću dokazati".

Osvrnuo se i na nedavnu šalu kada je prozvao YouTubera Logana Paula.

"Moram pričati trash talk, moram nekog prozivati. Amerikanci to vole, a ja nisam taj tip. Mada znam nekad pričati. Bi li ušao s njim u ring? Pa bih, ali zašto će on riskirati. On traži nekoga sa 100 milijuna followera", završio je.