Legendarni američki boksač Mike Tyson bio je strah i trepet teške kategorije dok je bio na vrhuncu. Sredinom 80-ih godina prošlog stoljeća bio je nezaustavljiv. Njegov uspon u tom periodu promatrao je Rudy Gonzalez, koji mu je bio vozač i tjelohranitelj. A sada je odlučio progovoriti i otkriti neke detalje iz Tysonova života.

"Jedna od najvećih Mikeovih tajni bila je ta da se morao poseksati u svlačionici prije borbe. Morao je to napraviti kako bi se riješio viška energije. Moj zadatak je bio pronaći mu djevojke i dovesti mu ih u svlačionicu prije borbe. Pronašao bih neku obožavateljicu, nije bilo bitno o kome je riječ. Mike bi mi samo rekao: 'Ako ne budem imao seks, ubit ću ovog lika u ringu, odmah'. Seks je bio njegov način da se oslobodi silne energije i opusti. Ponekad bi to odradio za minutu, a potom udario sebe po vratu i rekao: 'OK, ovaj momak će večeras ipak prežjeviti'. Njegov najveći strah bio je da će nekoga ubiti u ringu jer je znao da to može napraviti", otkrio je Gonzales, čije riječi prenosi The Sun.

Pogodila ga trenerova smrt

"I dalje viđam neke od tipova s kojima se borio. Bio sam tamo pokraj ringa i gledao te krupne muškarce kako plaču, kako im se lome kosti kosti ili krv štrca na sve strane. Izgledalo je to kao da ih udara vlak", naveo je i nastavio.

"Jednom me netko pitao zašto Tysonu trebaju četiri tjelohranitelja, a ja sam odgovorio kako mi nismo tu da bi štitili Mikea, nego da zaštitimo vas od njega", dodao je te je otkrio i to da je Tysona posebno teško pogodila smrt trenera Cusa D’Amata, koji se brinuo o njemu još od tinejdžerskog doba kada je zbog kriminala završio u maloljetničkom zatvoru.

"Znao se slomiti i plakati prije borbi. Imao je i problem s anksioznošću. Bio bi očajan i zabrinut, imao je napade panike zbog čega se osjećao loše. Bojao se da ga ne zatvore ili da završi u starom kvartu ako ne bude dobar u boksu. Nikad se nije oporavio od Cusove smrti jer mu je on bio netko poseban. Vjerovao je u njega i spasio ga je od pakla. Mike je jedino njemu vjerovao. Cus je znao je vikati na njega, a Mike bi samo spustio glavu i rekao bi 'da gospodine ili ne gospodine'", prisjetio se.

Tyson je postao WBC prvak svijeta 1986. nokautiravši Trevora Berbicka, i time se upisao u boksačku povijest postavši najmlađi boksač koji se ikad okitio svjetskim pojasom. D’Amato nažalost to nije doživio jer je preminuo godinu dana ranije.