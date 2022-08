Najbolji hrvatski teškaški MMA borac ovog vikenda ima veliku priliku doći do finala PFL turnira i tako osvojiti milijun dolara. Ante Delija prošle je godine dogurao do finala, a čini se kako će mu to ponovno poći za rukom.

Prošle godine je u finalu bio bolji Brazilac Bruno Cappelozza, koji je i ove sezone bio favorit. Ipak, sve se poklopilo, tako da Cappelozze neće biti do kraja turnira zbog ozljede.

Hrvatski predstavnik finale će tražiti protiv još jednog Brazilca, Renana Ferreire, dok se drugi polufinalni par potpuno promijenio.

Nema prvaka, ni opasnog Rusa

Osim što neće biti Cappelozze, od ranije je otpao opasni Rus, Denis Goltsov. Njegovo, i mjesto prvaka, preuzeli su Matheus Scheffel i Juan Adams. Tu moramo napomenuti kako je Delija već svladao Scheffela u prvom kolu ovog turnira i to nokautom u prvoj rundi.

Osvajač PFL turnira zaradit će čak milijun dolara, a čini se kako je Delija nikad bliže velikom uspjehu.