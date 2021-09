Ponajbolji hrvatski MMA borac Roberto Soldić (18-3-0) sutra u Varšavi ulazi u kavez ATM studija protiv Patrika Kincla (24-9-0), u glavnoj borbi večeri na KSW-63.

Ulog je velik, pojas velter prvaka možda i najjače europske organizacije slobodne borbe koju drži upravo hrvatski borac. Tu borbu moći ćete gledati naRTL 2 televiziji od 22 i 10 a u tekstualnom prijenosu pratiti na Net.hr-u. Također, sve snimke, video poteze iz borbe kao i sa eventa općenito, moći ćete pogledati na našem portalu.

Uzvratio mu za poraz

Jedan od najboljih Soldićevih nokauta, rekli bi smo i najvažnijih u karijeri, dogodio se u listopadu 2018. godine protiv Dricusa Du Plessisa, koji ga je 6 mjeseci ranije iznenađujuće pobijedio. No, u drugom njihovom obračunu na The Return to Wembley Soldić ga je razvalio.

Koljeno u trbuh

U trećoj rundi, točnije 2:28 prije kraja, Soldić je završio borbu nakon bombetina koje su odsjele na glavu njegovog suparnika. Prvo je sjajno eskivirao jedan kroše južnoameričkog borca a nakon toga je krenuo u silovit napad koji nije stao do prekida a koji je oplemenjen u biti koljenom u trbuh, nakon čega je Du Plessis pao na tlo i dobio još dodatno po glavi.

Za Soldića je to bila jako važna pobjeda jer je ekspresno vratio pojas prvaka KSW-a.