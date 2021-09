Ponajbolji hrvatski MMA borac Roberto Soldić (18-3-0) sutra u Varšavi ulazi u kavez ATM studija protiv Patrika Kincla (24-9-0), u glavnoj borbi večeri na KSW-63. Ulog je velik, pojas velter prvaka možda i najjače europske organizacije slobodne borbe koju drži upravo hrvatski borac. Tu borbu moći ćete gledati na RTL 2 televiziji 22 i 10 a u tekstualnom prijenosu pratiti na Net.hr-u. Također, sve snimke, video poteze iz borbe kao i sa eventa općenito, moći ćete pogledati na našem portalu.

Deset mjeseci se nije borio

Obožavatelji MMA borbi ovaj će put na RTL-u 2 moći gledati borbe čak četiriju hrvatskih predstavnika od 22.10 sati na RTL2 uz komentare Antonija Vuksanovića i Matije Blažićevića.

Inače, posljednji put 26-godišnji Soldić s radnom adresom u njemačkom Dusseldorfu a rodom iz Viteza u Bosni i Hercegovini borio se 14. studenog prošle godine protiv Materle, te je slavio tehničkim nokautom u prvoj rundi. Znači, nakon deset mjeseci i boksačkih treninga s Pedrom Diazom i Filipom Hrgovićem.

Robocop je trenutno na sjajnom nizu od pet uzastopnih pobjeda, od toga je 4 puta slavio prekidom. Jedino je u meču protiv Michala Pietrzakija do pobjede došao jednoglasnom odlukom.

Posljednji poraz Soldić je doživio prije više od tri godine, 18. travnja 2018. protiv Dricusa Du Plessisa nokautom, a tada je i izgubio pojas prvaka. No, vrlo brzo ga je vratio u revanšu u listopadu na KSW-u 45, tehničkim nokautom u trećoj rundi. Sad uoči svog trećeg izazova, treće obrane naslova, Robocop samouvjereno govori:

Htio u višu težinsku kategoriju, spojiti pojaseve prvaka

"Htio sam uzeti dupli pojas, da probam, da pokušam, ali nije se dalo. Sad sam fokusiran samo na 77 kg, tako da dobre sam kile spustio. Nije bilo lako, ali discipliniran sam. Spreman sam za njega, idemo skloniti to što mi je na putu. Očekujem prekid, spreman sam za boj", kazao je Roberto Soldić za RTL.

Zanimljivo, ali iza spomenutog poraza iz 2018. krije se teško, pakleno iskustvo skidanja kilograma, odnosno pogrešna procijena da Soldić poveća svoju kilažu kako bi, kao što je mislio, bio konkurentniji za Južnoafrikanca Dricusa Du Plessisa. U jednim od prijašnjih intervjua Soldić nam je ispričao to pakleno iskustvo koje je imao, koje je proživio i što se u toj borbi u stvari dogodilo. Više o tome čitajte - OVDJE.

Prije pet i pol mjeseci ekskluzivno smo razgovarali s Robertom, o čemu više čitajte - OVDJE.

'Izgubio ja ili pobijedio, a realno svaki borac kad - tad izgubi, ja ću opet sutra ujutro na posao, na trening. To je moj život. Isto kad i osvojim, pobijedim. Znači, svejedno, kako god borba završila, ja u ponedjeljak ujutro moram doći na trening. Svako je izgubio, ja ne znam evo i taj McGregor je dobio nokaut, Jedino Habib i Jon Jones nisu. Meni su borbe život, pobijedio, izgubio, to je bit sporta. U MMA su ljudi glavni pobjeda, ja kad dobijem jače ime imam motivaciju za pobjedu. Znam da ima i onih koji me hoće povrijediti. I dalje sam gladan, treninga, borbi, a onaj tko je gladan je i opasan", kazao nam je Roberto Soldić a pričao nam je i o nekim stvarima koje su ga naljutile:

'Znaš kako je, najbolje kad dođe netko novi satrat ga prvo'

"Drugi puta te neću čuvati u sparingu ili borbi, vidjet ćemo se opet i ti tako pričaš, takve gluposti. Znaš kako je, najbolje kad dođe netko novi satrat ga prvo i onda mu reći dobro došao, što ima, hoćeš kavu, hoćeš sok. Ima tih likova sa seoske priredbe koji govore da će pobijediti, pa to ja ne govorim a on nije otišao dalje od Zagreba. I onda se ljudi lože na takve".

Pričao nam je i o UFC-u koji ga prati...

"Svakom je želja biti najbolji u UFC-u ali pitanje je i što želiš da ti ostane od naslijeđa, od svega? Ja ne želim tamo doći, prije kad sam ima 22-23 godine, to je bilo rano ali sad znam neke stvari, sad mogu, sazrio sam, ima već godinu dana da sam sazrio baš da mogu. Sad sam spreman za najveće borbe. Ostao sam u KSW-u, to je bio dobar potez, treniram s UFC borcima, svakog se može pobijediti. Vidjet ćemo što moj tim i menadžer odrede, iako se na kraju samo se pitaš što imaš od toga svega, kakav ti je život. U Poljskoj imam karijeru".

Račić, Rakaš i Sara Luzar-Smajlić također u akciji

Za spomenuti kako će se na eventu Soldiću u bantam kategoriji pridružiti bivši KSW-ov prvak Antun Račić (25-9-1) protiv 24-godišnjeg Poljaka Jakuba Wiklacza (11-3-1). Podsjetimo se, Račić je zadnji nastup imao na KSW 59 u ožujku 2021. kada je poražen od Poljaka Sebastiana Przybysza, koji mu je tada oduzeo pojas prvaka KSW bantam kategorije. S druge se strane, mladi Wiklacz je u svojem posljednjem nastupu trijumfirao u travnju ove godine na KSW 60 protiv Poljaka Patryka Surdyna te tako došao do svoje prve pobjede na KSW-u.

Treći hrvatski predstavnik bit će član Cro Cop teama Aleksandar Rakaš (16-8-0) koji će u 80 kg catchweight kategoriji nastupiti protiv Poljaka Tomasza Romanowskog (13-8-0). Aleksandar Rakas je na KSW-u debitirao u siječnju ove godine i tada ga je porazio Michal Michalski. Romanowski je svoj posljednji i drugi nastup za najjaču poljsku organizaciju održao u lipnju ove godine na KSW 61 priredbi kada je izgubio od večerašnjeg Soldićevog protivnika Kincla.

Četvrti hrvatski predstavnik je Sara Luzar-Smajić (2-1-0), koja će se u svojem debiju na KSW-u susresti sa Španjolkom Aitanom Alvarez (1-0-0) u muha kategoriji. Zadnji nastup Sara bilježi na EMC 5 priredbi u rujnu 2020. kada je svladala Nizozemku Kaylee Vos (2-2-0), dok je Španjolka u listopadu prošle godine na AFL priredbi bila bolja od Argentinke Yamile Sanchez.