Borba Stipe Miočića i Jona Jonesa organizirat će se ove godine na UFC-ovom eventu u Madison Square Gardenu u New Yorku. Miočić već nekoliko mjeseci govori kako se želi boriti u sedmom mjesecu, ali čini se kako se to ipak neće dogoditi.

Šef organizacije UFC, Dana White, sinoć je na press konferenciji otkrio kako je borba odgođena za 11. mjesec. "Koliko ja znam, svima odgovara ovaj datum, imat ćemo borbu Stipe i Jonesa uskoro", rekao je Dana White.

Nakon toga su ga pitali o Jonesovoj budućnosti u UFC-u:

"Sve o tome je prenapuhano, a to je ono što vi radite. Ja nešto kažem, a vi to prenapušete. Ja sam sam rekao da sve vodi prema toj borbi i sve ostalo o Jonesu. Onda je on samo nestao. Nemam pojma što je Stipe rekao, ali pretvorilo se u je*enu dramu. Ovdje nema nikakve drame. Tako da, mislim da se Jones vraća. Nije nestao. Toliko je je*eno lako stvoriti dramu u ovom sportu. Je*eno ludo", dodao je Dana.

Dana se referirao na Stipinu izjava da je Jones pobjegao i da se ne javlja s tom borbom.