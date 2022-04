Ovog četvrtka UFC se prisjetio najtežeg poraza Mirka Cro Copa Filipovića. Prije 15 godina, 21. travnja 2007. godine, tada malo poznati MMA borac, Brazilac Gabriel Gonzaga, ušao je u UFC-jev oktogon s Cro Copom. Svi su očekivali da će ga legendarni Hrvat s lakoćom riješiti. No, onda se dogodio trenutak zbog kojih su mnogima u Lijepoj našoj i šire krenule suze.

Gonzaga ga je brutalno nokautirao high-kickom. Udarac po kojem je Cro Cop poznat iskoristio je protiv njega, a do dana današnjeg ovaj nokaut nalazi se redovito u pri vrhu ili na samom vrhu izbora najatraktivnijih poteza u MMA-u. UFC ga se prisjetio ovog četvrtka i popratio ga statusom 'najšokantniji nokaut svih vremena'.

"Kako sam se borio tako sam i prošao nisam bolje niti zaslužio. Dignut ću se ja opet", poručio je tada Filipović.

Udarac koji mijenja karijeru

"Taj high-kick u Mirkovu glavu je udarac koji mi je promijenio karijeru, uvijek će se pamtiti taj nokaut", govorio je pak Gonzaga. Pet godina kasnije, Brazilac se otvorio o meču s legendarnim Mirkom.

"Moja borba s Cro Copom je bila velika prekretnica u mom životu. Svi su očekivali da izgubim kako bi se on borio za titulu. I ja sam to znao, ali me nije bilo briga. Rekao sam: 'Neću izgubiti u ovom meču. Pobijedit ću.' Srušio sam ga. Dvije minute sam ga tukao laktovima, sudac je zaustavio borbu i vratio nas u stand up. Znao sam da je ostalo još 30 sekundi. Rekao sam sebi da ću ga udariti najsnažnije što mogu. Spustio je ruke jer je mislio da ću ga udariti u rebra. Zaštitio je rebra i nokautirao sam ga. Bio je to lijep udarac", izjavio je Gonzaga koji ne gleda snimke svojih borbi, a tvrdi da mu nije ugodno kada ga podsjete na taj nokaut.

"Nisam ponosan, čak me i sram. Vrlo sam sramežljiv kada me ljudi hvale. Nisam drukčiji od ostalih, imao sam sreće što je taj udarac prošao. Mnogo ljudi je reklo da sam imao sreće i to je istina, iako sam znao što radim. Uvijek sam trenirao kako bih mogao nekoga tako nokautirati. Takve stvari se dogode samo nekoliko puta", rekao je Gonzaga.

Veliki prijatelji

Osam godina kasnije, dvojac se ponovno našao jedan nasuprot drugog u oktogonu, a Cro Cop je dobio priliku za osvetu, koju je i iskoristio.

"Svi su bili u šoku jer sam ga nokautirao high-kickom. To je potez po kojem je prepoznatljiv. Svi opet žele vidjeti ovu borbu. Na njemu je veliki pritisak jer želi sebi dokazati nešto što ne bi trebao dokazivati. Znam da nije isti borac kao prije. Isto tako zna da ni ja nisam isti borac kao prije. Udarit ću ga nogom ako mi se pruži prilika, no mislim da neće ponoviti istu grešku. Trebam pobijediti kako bih pokazao da sam još uvijek prisutan. Pokušat ću ga završiti ako ga srušim na zemlju. Vrlo mi je važno da završim ovu borbu", govorio je Brazilac uoči uzvratne borbe.

A 2016. godine Gonzaga je stigao u Zagreb gdje se na UFC Fight Night 86 borio protiv Derricka Lewisa. Black Beast je slavio nokautom u ogledu protiv Brazilca, a nakon borbe, poraženog borca posjetio je naš Mirko. Tu fotografiju Gonzaga je objavio na svojim društvenim mrežama i napisao:

"Hvala ti na posjeti Mirko Filipović. Bio je užitak sresti te ponovno! #prijatelji #poštovanje #MMA".

Iako su se međusobno borili u dva navrata, Gonzaga i Mirko su pravi prijatelji, koji pokazuju da je to sve samo sport. U oktogonu su protivnici, a van njega veliki prijatelji koji se međusobno poštuju.