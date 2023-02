UFC je uzdrmalo napuštanje teškaškog kralja Francisa Ngannoua i o tome se ne prestaje govoriti već nekoliko tjedana, a još od sredine dvanaestog mjeseca on nije dio najjače promocije. Nije se to znalo do prve UFC priredbe ove godine koja se održala početkom ovog mjeseca, a tada je informacije u javnost pustio Dana White.

Istekao mu ugovor i nije uspio dogovoriti produženje

Inače, kamerunskom borcu je istekao ugovor, a nije se s Dana Whiteom uspio dogovoriti oko produženja:

"Odričemo se prava na Ngannoua. Može ići kamo god hoće i raditi što god hoće", poručio je šef UFC-a Dana White pa dodao:

"Ponudili smo mu ugovor kojim bi postao najplaćeniji teškaš u povijesti. Odbio je", pojasnio se White.

O novom prvaku teške kategorije odlučivat će meč između Jona Jonesa (35) i Ciryla Ganea (32) 4. ožujka u Las Vegasu na UFC 285 eventu. Stipe Miočić (40) je, dakle, sada ostao bez šanse boriti se za titulu.

Stipe Miočić je nedavno gostovao kod poznatog Ariela Helwanija u ‘‘The MMA Houru‘‘ gdje su prošli razne teme, a ipak su se veliki dio vremena zadržali i na Ngannouu i njegovoj situaciji s UFC-om koja je u središtu zanimanja Amerikanaca koji vole slobodnu borbu i ovu elitnu organizaciju. Stipe je rekao kako je Francis pokušao sport odvesti u pravom smjeru. Žarko je Stipe htio još jednom u elitni Octagon, po treći put, kako bi kompletirali trilogiju. Ngannou i Miočić su izjednačeni na 1-1 u prethodne dvije borbe.

'Trebat će jako puno vremena prije nego što se nešto ispuni'

Borac Strong Style Fight Teama donio je Ngannouu njegov prvi UFC poraz na UFC-u 220. Predstavnik Xtreme Couturea ponovno se, potom, izborio za borbu, organizirajući revanš s Miočićem na UFC-u 260. Ovaj put, Kamerunac je dotukao Miočića nokautom u drugoj rundi do postao novi UFC prvak u teškoj kategoriji....

"Nažalost, Francis je otišao", kazao je Stipe Miočić i dodao:

"Volio bih se ponovno boriti s njim ali to se neće dogoditi. No dobro, njegova odluka".

Koliko god bio razočaran, Miočić je poslao dobre želje Ngannouu, koji ulazi u slobodni period na vrhuncu svoje profesionalne karijere...

‘‘Razumijem ga. Mislim, proći će jako puno vremena prije nego se išta od toga što je tražio dogodi. Ngannou je pokušao sport pokrenuti u pravom smjeru što je sjajno, ali trebat će jako puno vremena prije nego se išta od toga ispuni‘‘, izjavio je Stipe.

Izrazio je i želju za trećom borbom protiv Ngannoua, ali u boksu:

‘‘To bi bilo fantastično. Tako je, ja obožavam boks!‘‘, kratko je odgovorio.

Prije nego što je došlo do tektonskih poremećaja u UFC-u, predsjednik Dana White rekao je okupljenim medijima na UFC Vegas 67 da se promocija razišla s prvakom u teškoj kategoriji Francisom Ngannouom. Pritom je White objavio da je 'Predator' odbio "dogovor koji bi ga učinio najplaćenijim teškašem u povijesti - više od (Brocka) Lesnara, više od bilo koga...

Odbio najunosniji ugovor jer nije imao sigurnost nakon borbe s Jonesom

White nije popratio tu izjavu nikakvim detaljima. Nedostajale su činjenice, brojke, brojevi, uvjeti ili jamstva. Bilo je dovoljno da ljudi znaju da je to velika stvar. Mediji — znajući svoju ulogu u ovakvoj situaciji — prepisali su i izvijestili o Whiteovoj nevjerojatnoj zbunjenosti da bi Ngannou imao hrabrosti odbiti takvu ponudu, a nisu se udostojili pitati o kojem se iznosu radi ili naglasiti da Lesnar nije borio se za UFC od 2016. ili držao UFC naslov od 2010.

Jedna osoba kojoj nije promaklo da je Whiteova izjava bila blaga u detaljima bio je Ngannouov trener, Eric Nicksick. U razgovoru s Johnom Ericom Polijem iz MyMMANews, Nicksick je popunio neke pojedinosti koje je White izostavio....

“On (Ngannou) je rekao, čovječe, ako izgubim ovu borbu, gubim svu svoju zaštitu i karijeru stavljam na kocku, jer nemam sigurnost nakon,” rekao je Nicksick.

“Brojkica je drastično pala. Da, bio bi dobro plaćen da se bori protiv Jona Jonesa, ali sljedeće pitanje je bilo, što se događa ako izgubiš? Onda kao da se opet vratio na dno, znate da je brojka bila, mislim za njega, brojka koju su dali jednostavno se nije činila pravednom, nije imalo smisla. Uglavnom, trebao je biti plaćen malo više nego što je Alistair Overeem bio plaćen… Ako biste izgubili od Jona Jonesa, pad plaće bio bi prilično eksponencijalan, tako da za njega to nije imalo smisla.”

Posljednja objavljena isplata za Overeema bila je 400.000 dolara koje je zaradio na UFC-u na ESPN 8. Overeem je porazio Walta Harrisa nokautom u tom natjecanju glavnog događaja. Overeem se borio dva puta nakon što je pobijedio Harrisa. Postigao je 1-1 u tim borbama, obje su bile na glavnom turniru. Obje su se te borbe dogodile u Nevadi, koja je prestala objavljivati ​​plaće boraca od srpnja 2020.

"Budući da mnoge sportske komisije ne otkrivaju plaće boraca, postoji ograničen broj bivših prvaka koje treba pogledati kako bi poduprli Nicksickovu tvrdnju, ali dostupni brojevi podržavaju ono što je imao za reći", piše Bloody Elbow.

Povijest pamti cifre i borbe

Tyron Woodley je plaćen 500.000 dolara za svoju borbu za UFC titulu u velter kategoriji na UFC-u 253. Izgubio je to natjecanje od Kamarua Usmana. U svom sljedećem izlasku, glavnom događaju borbe bez naslova protiv Gilberta Burnsa, Woodley je zaradio 200.000 dolara u gubitku.

Junior dos Santos izgubio je naslov UFC prvaka u teškoj kategoriji na UFC-u 155. Njegova objavljena plaća te večeri bila je 400.000 dolara. Dos Santosova sljedeća borba bila je dvoboj protiv Marka Hunta bez naslova, u glavnom događaju.

Cigano je pobijedio u toj borbi, zaradivši ukupno 240.000 dolara. Od toga je samo 120.000 dolara bio show money, ostalih 120.000 dolara bilo je uvjetovano njegovom pobjedom. Da je izgubio tu borbu, JDS bi zaradio objavljenih 120.000 dolara.

Luke Rockhold uzeo je kući 250.000 dolara kada je izgubio svoju UFC titulu u srednjoj kategoriji od Michaela Bispinga na UFC-u 199. Rockholdova sljedeća objavljena isplata stigla je tek kada je izgubio od Jana Blachowicza na UFC-u 239. Bio je 1-1 između borbe Bispinga i Blachowicza meču i zaradio 200.000 dolara na UFC-u 239.

Posljednji, relativno nedavni primjer koji sam mogao pronaći došao je na UFC-u 201, gdje je Robbie Lawler izgubio naslov u velter kategoriji. 'Ruthless' je zaradio 500.000 dolara za tu borbu protiv Tyrona Woodleya.

Njegova sljedeća borba, borba bez naslova i pobjeda u neglavnom turniru nad Donaldom Cerroneom, vidjela je Lawlera neto objavljenih 300.000 $ (200.000 $/100.000 $ u novcu za nastup/pobjedu).

Sve ovo znači da je Whiteova izjava da bi Ngannou bio "najplaćeniji teškaš u povijesti organizacije" vjerojatno manje izgledala kao revolucionarna ponuda Ngannouu nego što Dana White to naglašava i prezentira na neki svoj način, sakrivajući pravu i jedinu istinu.

Pogotovo ako se uzme u obzir da je naslov prvaka u teškoj kategoriji najteže obraniti u promociji.