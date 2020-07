Otac UFC-ovog borca Khabiba Nurmagomedova Abdulmanap Nurmagomedov preminuo je od komplikacija prouzrokovanih zarazom koronavirusom. Abdulmanap je umro u dobi od 57 godina.

Khabibov otac umro je u bolnici u Moskvi od posljedica srčanog udara koji se dogodio nakon što su liječnici doznali da je pozitivan na koronavirus. Prije nego je imao srčani, prošao je operaciju srca nakon koje je dvaput stavljen u induciranu komu.

Stariji Nurmagomedov bio je bolestan još od travnja ove godine i liječen je u bolnici jer je imao simptome slične upali pluća.

Borilački svijet oprašta se od Khabibovog oca, a svoju poruku sućuti poslao je i Conor McGregor. Khabib i McGregor imaju kratku i eksplozivnu povijest, nitko neće zaboraviti njihovu tuču nakon najgledanijeg UFC meča u povijesti, no kad su ovakve stvari u pitanju, na rivalstvo se drugačije gleda.

“Gubitak oca, trenera i predanog ljubitelja sporta. Moja sućut i poćivaj u miru Abdulmanape Nurmagomedove”, napisao je notorni Irac na svoj Twitter.

The loss of a father, a coach, and a dedicated supporter of the sport. Condolences and rest in peace Abdulmanap Nurmagomedov.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 3, 2020