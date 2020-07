ČAK 10 NOVOZARAŽENIH U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI: ‘Na tom događaju zarazilo se 26 ljudi iz cijele zemlje’; stižu i podaci iz drugih županija

Hrvatska je u petak imala čak 96 novozaraženih osoba u jednom danu, a najviše oboljelih je u slavonskim županijama; Zagreb i Požega proglašeni su žarištem izvora zaraze koronavirusom, no nove slučajeve ima i Lika u kojoj čak tri mjeseca nije bilo novooboljelih

Aktivnih slučajeva u Hrvatskoj je 728, a od 88 pacijenata na bolničkom liječenju, troje je na respiratoru; 112 osoba je preminulo

U Brodsko-posavskoj županiji zabilježeno je čak 10 novih slučajeva, a neki se nalazi još čekaju

Slovenija je Hrvatsku smjestila u ‘žutu zonu’; u Beogradu proglašeno izvanredno stanje

U svijetu je brojka oboljelih dosegnula 11 milijuna

SAD ima niz od tri dana s preko 50.000 oboljelih

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA

Engleska otvorila pubove

9.37 – Engleska je poduzela dosad najveći korak prema normalizaciji života u subotu kada je građanima konačno dopušten odlazak u pubove, kod frizera i u restoran prvi put u više od tri mjeseca.

Premijer Boris Johnson poručio je da se svi moraju odgovorno ponašati i održavati socijalnu distancu kako bi podržali gospodarstvo a da se pritom ne izazove drugi val koronavirusa.

Dio frizera je otvorio vrata već u ponoć dok je pubovima dopušteno otvaranje u 5 sati po GMT-u na tzv. “super subotu”. Međutim, neki su zabrinuti da je možda došlo do prevelikog popuštanja mjera.

U Brazilu (ne)trebaju maske

9.36 – Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro razvodnio je zakon o obveznom masovnom nošenju zaštitnih maski za lice kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, prema službenom vladinom listu Diario Official. Odobrio je zakon o nošenju zaštitnih maski za lice u javnosti no izbacio je odredbe o obveznom nošenju maski na mjestima poput škola, prodavaonica ili crkvi.

Prema predsjedničkoj palači formulacija koja uključuje “zatvorena mjesta na kojima se ljudi okupljaju” mogla bi voditi u ograničavanje ljudskih prava.

U Americi policijski sat zbog rekordnog rasta broja slučajeva

9.18 – Alabama i još šest američkih država zabilježile su rekordan porast broja slučajeva koronavirusa u petak dok je najnaseljeniji okrug u Floridi uveo policijski sat uoči Dana nezavisnosti, a Arkansas je krenuo u smjeru obaveznog nošenja maski u javnosti. Sjeverna Karolina, Južna Karolina, Tennessee, Aljaska, Missouri, Idaho i Alabama zabilježili su novi veliki dnevni porast slučajeva covida-19.

Texas je dostignuo novi rekord u hospitalizacijama, a jedan je liječnik pozvao na “potpuno zatvaranje” države kako bi se virus stavio pod kontrolu. Dnevni broj slučajeva u SAD-u bio je 53.483 kasno u petak, ispod rekordnih 55.405 dan ranije.

U Brodsko-posavskoj županiji 10 novih slučajeva

9.03 – U Brodsko-posavskoj županiji 10 je novozaraženih koronavirusom. Za dvoje ne znaju kako su se zarazili. Ova brojka nije konačna jer se neki nalazi još čekaju. Kako su izvijestili na presici lokalnog Stožera civilne zaštite, zaraženi imaju oko 300 kontakata, ali ta lista još nije konačna.

“Od 10 novih slučajeva, njih osam bilo je na privatnom događaju izvan županije. S tog događaja diljem zemlje ima čak 26 zaraženih, oni su na području Grada Zagreba te Primorsko-goranske, Šibensko-kninske, Požeško-slavonske županije, Dubrovačko-neretvanske…”, rečeno je na presici.

Stožer je poslao poruku svima da poštuju mjere, osobito na sutrašnji dan izbora.

Buduća snaha Donalda Trumpa pozitivna na koronavirus

8:30 – Kimberly Guilfoyle, moguća buduća snaha američkog predsjednika Donalda Trumpa, pozitivna je na koronavirus, javlja Guardian.

Iz Trumpovog tima rekli su da će ju ponovno testirati kako bi bili sigurni da je zaista pozitivna jer nema simptome. Guilfoyle će otkazati sva javna pojavljivanja i nastupe. Trumpov sin negativan je na Covid-19, no i on je u samoizolaciji i neće se pojavljivati u javnosti.

Spiegel: ‘U Hrvatskoj povećanje zaraze za 232 posto, u BiH 75 i u Srbiji 125’

8:00 – Poznati njemački list Der Spiegel pisao je o zarazi koronavirusom u zemljama Zapadnog Balkana pa kaže da je “to područje bilo pošteđeno koronavirusa, no zaraza se naglo počela povećavati”. Spiegel pokušava dati odgovor zašto je to tako. Navode da je Austrija u srijedu izdala najvišu razinu upozorenje za putovanja u zemlje Zapadnog Balkana.

“Dugo je izgledalo kao da će regija biti relativno pošteđena pandemije, ali sada se novi slučajevi zaraze dramatično povećavaju. U Hrvatskoj je porast zaraze u odnosu na prošli tjedan porastao za čak 232 posto, u BiH 75 posto i u Srbiji 125 posto”, piše Spiegel.

Međimurje bez zaraženih

7:40 – Do 4. srpnja su u Međimurskoj županiji testirane 22 osobe i svi su rezultati negativni. Županijski Stožer javlja da je u Međimurju testirano ukupno 1.306 osoba te da je još jedan aktivan slučaj. Statistički gledano, još dvije osobe se vode pod aktivne slučajeve, no one žive i rade u Zagrebu i posljednje vrijeme nisu boravile u Međimurskoj županiji.

Od 25. veljače oporavilo se osam osoba.

Stožer Brodsko-posavske županije pozvao izvanrednu pressicu zbog broja zaraženih

7:30 – U 9 sati ujutro održat će se izvanredna konferencija za medije Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije. U pozivu koji je poslao načelnik Stožera, Stjepan Bošnjaković, stoji:

“Zbog daljnjeg pogoršanja epidemiološke situacije te značajnog porasta broja novozaraženih osoba na području Brodsko-posavske županije, pozivam Vas na izvanrednu press konferenciju Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije kako bismo izvijestili javnost o najnovijim podacima.”

Portal SBOnline podsjeća da je u petak u Brodsko-posavskoj županiji potvrđeno pet novih slučajeva zaraze koronavirusom. Troje osoba od njih pet su zdravstveni djelatnici. Prema podacima stranice koronavirus.hr, na području Brodsko-posavske županije je 16 aktivnih slučajeva, a od početka epidemije, ukupno je zabilježen 61 slučaj.

Preminula je jedna osoba.