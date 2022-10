Američki MMA borac i član UFC-ovog rostera, Sean Strickland, poznat je po kontroverznim izjavama i potezima van oktogona. Sada se ponovno našao u centru pažnje i to zbog niza ispada.

Strickland je početkom godine komentirao stanje u Ukrajini, a sada je opleo po svojoj domovini, zemlji u kojoj je rođen, SAD-u. Šokirao je mnoge sugrađane, ali nije nimalo štedio svoj narod za koji kaže da su pravo zlo.

"Amerikanci su zlo, nemaju nikakve hrabrosti. Koliko mi imamo šampiona? Pogledajte ih, pa to su sve manekenke i slabići. Život je predobar za vas, treba nas Rusija bombardirati da se opametimo", ispalio je Strickland i šokirao cijelu naciju.

Savjet 'vrijedan' zlata

Da ne bira riječi jasno je bilo i početkom godine, kada je komentirao ratno stanje u Ukrajini. Dao je savjete Ukrajincima, ali pitamo se tko se slaže s njegovim ispadima.

"Ukrajina bi trebala pokleknuti i postati dio Rusije. Znam da je to s*anje i da još uvijek možete pobijediti, ali jeste li sigurni da želite biti novi Afganistan sljedećih 30 godina? Neću reći da je to ispravno, to je gorka pilula, ali na kraju će svima biti bolje", rekao je UFC borac.

A nije to kraj njegovih skandala. Nedavno se našao u centru pažnje jer su mediji otkrili njegov tajni odnos s glumicom u filmovima za odrasle, Karmom RX. Strickland joj je navodno izrazio ljubav, a američki mediji su im poručili da poslože svoje živote prije ovih gluposti.

Inače, Strickland je posljednji put u UFC-u nastupio ove godine u šestom mjesecu kada ga je svladao Alex Pereira nokautom u prvoj rundi. Do sada je odradio 29 mečeva, upisao je 25 pobjeda i četiri poraza, od čega dva nokautom.