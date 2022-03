Na Facebooku je osvanuo divljački dril neobičnog poljskog repera i profesionalnog MMA borca Paweła Ryszarda Mikołajuwa (4-4 MMA skor), poznatijeg kao Popek Monster (43 godine, 183 cm, 116 kg).

Priprema se za meč

Popek se sprema za meč protiv Normana Parkea na FAME MMA 13, dana 26. ovog mjeseca u Gliwicama. Objavio je snažni Poljak jedan pakleni kružni trening, pravu ubojicu. No, nije to sve. U videu možete vidjeti i ostale drilove koje je Popek prošao i svakodnevno i dalje prolazi.

Istetovirao očne jabučice

Samo sa osam borbi u svojoj MMA karijeri, Popek je stvorio vrtlog kontroverzi zajedno s gotovo 740.000 pratitelja na Instagramu, jer je na sebi napravio čitav niz zahvata, od tetoviranja svega i svačega (skoro), pa do operacija koje su ga učinile "opakim muškarcem".

Divlji i neobični borac/reper bio je čak i tema jedne Vice epizode pod naslovom Upoznajte najluđeg repera svijeta. Osim tetoviranih očnih jabučica, operacija na licu, vidljivih ožiljaka na licu i pojavljivanja na Plesu sa zvijezdama u Poljskoj, postoji još puno toga u ovom jedinstvenom teškašu, prenosi MMASucka.

U intervjuu za britanski časopis Tattoofan Magazine, Popek je o svom tetoviranju očnih jabučica i operacije lica, rekao:

“Došlo je iz televizijskog programa Tabu, u kojem sam vidio Kobru – svog budućeg krvnika. Nakon što sam pogledao epizodu, znala sam da to moram učiniti. Počelo je sa smiješkom. Bilo je vrlo čudno kada je u pitanju razina boli, ne uklapa se ni u jednu moju ljestvicu", kazao je Popek i nastavio:

“Nakon operacije sam mjesec dana bio slijep… Zato se obraćam svim svojim obožavateljima – onima koji ne znaju što će raditi u životu – neka to ne rade. Po meni se na takve stvari možeš odlučiti ako si financijski siguran do kraja života. Ako nemate tako ugodnu situaciju, ne savjetujem. To može utjecati na vašu budućnost, posebno kada pronađete posao. Ali ako si to možete priuštiti - učinak vas neće razočarati. Morao sam to učiniti da konačno izgledam kao muškarac.”