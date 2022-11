Zhang Weili jedna je od najpopularnijih, ali i najboljih borkinja na svijetu. Ova 33-godišnjakinja je u slamka kategoriji u UFC-u bila prvakinja, a uskoro se vraća u oktogon gdje će se na priredbi UFC 281 12. studenog boriti protiv Carle Esparze.

Kineskinja se žestoko priprema za ogled s Esparzom te na društvenim mrežama kruže snimke s treninga. Obožavateljima slobodne borbe jedna je posebno upala u oko, a to je video na kojem Weili trenira s Francisom Ngannouom, prvakom teške kategorije u UFC-u.

On je od Zhang teži 70-ak kilograma, no to omalenu Kineskinju nije sprječavalo da trenira s velikim Ngannouom.

S lakoćom

Da stvar bude bolja, borkinja je podigla Ngannoua i to kao da se radi o par vrećica iz dućana. Ljudi na internetu su se šokirali njezinom snagom, a ni Ngannou nije ostao ravnodušan.

"Ne mogu vjerovati da me podigla kao da nemam 133 kilograma. Nisam bio za to jer sam se bojao da će si ozlijediti leđa i to sam joj pokušavao objasniti. Odjednom sam se našao u zraku. Njezina snaga nadilazi sve granice", napisao je teškaški prvak na Twitteru.

Podsjetimo, Ngannou je svoj pojas prvaka zaradio protiv Stipe Miočića, a kasnije je obranio titulu prvaka protiv Ciryla Ganea.