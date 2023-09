Bare Knuckle rastući je sport koji je zaintrigirao čitav borilački svijet. Prije puno godina, još tamo od 18. stoljeća, boksbez rukavica izazivao je kontroverze, ali i strahopoštovanje i zainteresiranost javnosti. Ta javnost, ljudi koje su zanimale borbe krajem 18. stoljeća, uglavnom su tome svjedočili u undeground varijanti - daleko od očiju šire javnosti.

Razlika između ulične borbe (street fighta) i boksačkog meča golim zglobovima je u tome što u bare knuckleu postoji prihvaćen skup pravila, kao što je ne udaranje protivnika na tlu.

Pravila koja su bila temelj za boksanje s golim zglobovima, bez rukavica i bandaža, većim dijelom u 18. i 19. stoljeću bila su Londonska pravila nagradnog ringa, pa su Englezi začetnici takvog načina borbe. Do kasnijeg perioda 19. stoljeća, profesionalni boks prešao je s golih zglobova u boksačke rukavice. Danas bare knuckle doživljava veliki povratak na otvorenu scenu, ali je li to, u biti, korak unazad u sigurnosnom dijelu? Naime, boks se razvijao iz bez rukavica u rukavice upravo jer je dolazilo do ozljeda najviše zglobova ruku.

Hrvoje Sep, jedan od najpoznatijih hrvatskih boksača u subotu nam je otkrio kako je to, u biti, bio sigurnosni put sporta.

"Sigurnost je postajala sve veća, da... Bare knuckle nikad neće biti prihvaćen kao sport za neke šire mase. Ono što ga je jako populariziralo su poznata imena koja idu, prelaze u taj sport, a koja su nekad bili poznati MMA borci, zvijezde, prvaci, izazivači pojasa itd... Maldonado, Alvarez, Dos Santos, Werdum... Svima je bare knuckle izazov, ali bitno za napomenuti kako su to sve borci na zalasku karijera", rekao nam je Hrvoje Sep.

U noći sa petka na subotu u Denveru je održan spektakularni BKFC 50 event, pa smo Hrvoja nazvali da malo s njim popričamo o bare knuckleu.

U noći sa petka na subotu u Denveru je održan spektakularni BKFC 50 event

U glavnom događaju BKFC-a 50, Lorenzo Hunt je u borbi za pojas stao u ring zajedno sa Chrisom Camozzijem. Nakon pet rundi meča u kojem su borci dali sve od sebe, pobjednikom je proglašen Hunt rezultatom 48-47, 47-48 i 49-46. No, velteraški meč Andrewa Yatesa i Christiana Torresa isto je bio fantastičan i ostavio bez daha.

Yates je izbombardirao Torresa na ogradi krajem prve runde, a nakon toga je suparnika primio u klinč i nabijao ga aperkatima, puno kako se popularno kaže...

Yates je ostvario tako pobjedu