Bivši MMA borac koji je u karijeri nastupao i u UFC-u, Phil Baroni, uhićen je u Meksiku zbog teškog ubojstva svoje djevojke. Do brutalnog ubojstva došlo je nakon što se par posvađao u hotelskoj sobi. Borac iz New Yorka bio je pod utjecajem alkohola i droge, piše Tribuna De La Bahia.

Prema originalnom izvješću, Baroni je nasmrt pretukao djevojku nakon što mu je rekla da ga je varala. Baroni je svoju djevojku bacio pod tuš, nesretnica je udarila glavom i preminula kroz svega nekoliko minuta. Baroni je potom golu djevojku stavio na krevet te ju pokrio plahtom, kako ju je pronašla policija.

Djevojka je imala višestruke modrice i tragove udarca po licu i na ostatku tijela. Baroni je ubrzo uhićen, a daljnja istraga je u tijeku.

Baroni je osim u UFC-u nastupao i za Pride, Strikeforce i One. Njegova karijera trajala je od 2000. do 2019. godine te je bio perspektivan borac. Već nakon druge profesionalne borbe je došao do UFC-a, nakon čega se borio u Prideu i Strikeforceu. U UFC-u je dobio još dvije prilike, ali je oba puta izgubio.

Karijeru je zaključio sa 16 pobjeda i 19 poraza, a kasnije se bavio hrvanjem i boksom bez rukavica. Radio je i komentator MMA borbi.