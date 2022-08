Prema mnogima druga po redu najjača borilačka organizacija u svijetu, ONE Championship, za koju je nedavno potpisao i naš najbolji MMA borac, Roberto Soldić, dobila je novog prvaka u muha kategoriji.

Naime, u revanšu meča iz travnja prošle godine, legendarni UFC-ov prvak, Demetrious Johnson, pobijedio je Adriana Moraesa i nanio mu prvi poraz nokautom u karijeri. I to kakav.

Prvi put nokautiran

Inače, Johnson je u UFC-u čak 11 puta branio titulu u periodu od 2012. do 2018. godine, kada ga je konačno odlukom sudaca dobio Henry Cejudo. Nakon toga je otišao u ONE, a tamo je također doživio poraz od Moraesa i to nokautom.

Moraes nikada u karijeri nije bio nokautiran sve do sada, kada ga je Johnson u četvrtoj rundi ugasio prvo desnim krošeom, a onda i koljenom u glavu.

Video nokauta pogledajte OVDJE