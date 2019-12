PRODRMAO JE TEŠKU KATEGORIJU I IZAZVAO REAKCIJE: Otkrio nam je po prvi put i veliku tajnu o sebi; ‘Moji udarci nisu bili ilegalni’

‘Moji udarci nisu bili ilegalni. On je okretao glavu. A ako su i bili, onda je sudac tu da me upozori na to’

Javio nam se iz Austrije. Nakratko je morao poslovno skočiti nešto obaviti u Njemačkoj, između napornih treninga. Najbolji hrvatski profesionalni boksač Filip Hrgović (10-0) prije 10 dana u Diraji slavio je protiv 37-godišnjeg američkog boksača Erica Moline (Amerikanac meksičkih korijena čak se dvaput borio za titulu svjetskog prvaka) nokautom u trećoj rundi, a meč se izravno bio prenosio samo na RTL televiziji, kao i čitav spektakularni event na RTLplayju, a mogao se pratiti i tekstualno na portalu Net.hr. Time je Hrga došao do najveće pobjede svoje karijere i nastavio pobjednički niz, nastavio je koračati naprijed prema samom teškaškom vrhu i borbi za naslov prvaka svijeta u teškoj kategoriji.

Uvjerljiva predstava protiv Moline

Njegov konačni cilj je svjetski pojas. Od toga udarač iz Sesveta ne odustaje. Trenira naporno, radi kao nikad prije u karijeri. Pedro Diaz i njegovi treneri od njega su napravili mašinu koja melje u ringu. Nikad Hrga nije izgledao tako dobro, moćno, sigurno…. Da, trijumfalno je okončao ne samo posljednjih 12 tjedana, tri mjeseca mukotrpnih priprema, kampa u Zagrebu odnosno Miamiju, već i cijelu ovu 2019. godinu u kojoj je ušao kao boksač koji bi u teškoj kategoriji mogao napraviti velike stvari, a završio ju kao jedan od najperspektivnijih teškaša svijeta, kao onaj s kojim nikom nije ugodno ući u ring. Potvrdio je Hrga, tako, razmišljanja stručnjaka i javnosti…

Upoznali su ga na američkom i meksičkom tržištu, kao i u Saudijskoj Arabiji

Upoznalo ga je američko tržište, kao i meksičko, a sad se boksačkom svijetu prezentirao u Saudijskoj Arabiji. Hrgović je uzletio na boksačku razinu više. Još je prije potpisao ugovor s DAZN-om, moćnom medijskom TV produkcijom i ušao u krug 10-ak najboljih teškaša. To je činjenica i tu se danas nalazi El Animal, za kojeg Britanac Eddie Hearn, najmoćniji svjetski boksački promotor u ovom trenutku, tvrdi kako bi mogao biti svjetski prvak. Zna Hearn zašto je “pod svoje” uzeo Filipa, baš kao i Team Sauerland koji mu gradi karijeru…

‘Nisam na odmoru, nema za mene odmora’

“Nisam na odmoru, nema za mene odmora. Igor mi šalje programe, nema odmora, nema stajanja, radi se punom parom”, kazao nam je u uvodu razgovora Filip Hrgović i nastavio:

“Nisam još pogledao meč, iako je od njega prošlo sad već desetak dana. Moram vam nešto priznati. Čekam da se još malo smire dojmovi, pa da donesem bolu procjenu, onu samostalnu svog nastupa. Inače, uvijek pogledam reprizu svog meča nekih dva tjedna nakon njega. Hoću se smiriti u glavi. Želim mirno, hladno pogledati borbu”, otkrio nam je “tajnu” Filip i nastavio:

‘Ovo mi je najveća pobjeda u karijeri, iako…’

“Zadovoljan sam svojom izvedbom protiv Moline (37 godina, boksači skor 27-6-0). Ovo mi je najveća pobjeda u karijeri. S moje strane bilo je tehničkih pogrešaka, malo sam silio jer sam vidio da je gotov, da je kraj blizu. Malo sam se i opustio pritom i dobio par udaraca. Mislim da mogu biti brži i ruke bolje letjeti. Ali kažem, želim nakon što pogledam meč, nakon što napravim analizu, vidjet ću sve detaljno, u svakom slučaju velika pobjeda. Mislim da sam poslao dobru poruku svima i da sam se pokazao u dobrom svijetlu na najvećoj boksačkoj pozornici svijeta”, govori nam Filip Hrgović koga smo zamolili da nam prokomentira medijske napise i špekulacije, kako bi mu sljedeći protivnik mogla biti zvijezda teške kategorije Derek Chisora (35 godina, skor 32-9-0) koji je već odbio Hrgovića u jednom meču, a nije nemoguće ni da uđe u ring s Michaelom Hunterom (31 godina, skor 18-1-1). Znači, radi se o boksačima koji su u TOP 12 teškaša svijeta prema BoxRecu.

‘Meč s Chisorom bio bi odličan. On je tvrd orah’

Rekao je Hrga po dolasku u Zagreb i da bi njegov sljedeći meč mogao biti krajem veljače u Londonu, ali da ništa nije potvrđeno…

“Meč s Chisorom bio bi odličan. On je tvrd orah. Jako je čvrst. Ali, ja sam bolji, tehnički potkovaniji i brži. Vjerujem da bi u toj borbi izvukao pobjedu. No, ne sumnjam u to da bi bilo teško za mene u ringu s njim. Bila bi to nova stepenica u mojoj karijeri, novi izazov. Svatko s kim se on borio, za svakog je to bio težak meč. On nije za podcijeniti, nikako. Ali, moram naglasiti da je to samo moja želja. To je ono što sam spomenuo. Ne znam jesu li moji promotori povukli ikakve upite prema njemu i da li se s te službene strane išta pokrenulo. Ali kažem, kad bi mogao birati, ja bi izabrao njega”, istaknuo nam je Hrga kojem smo kazali kako Chisora vjerojatno ne bi htio ulaziti u ring s njim. Ili se varamo…

O udarcima koji su izazvali reakciju Sulaimana

“Da, pa to je i problem. On vjerojatno to ne bi prihvatio. Toga smo svjesni i ja i moji promotori. No, ako se to dogovori, bit ću sretan”.

Prigovaralo se Hrgoviću nakon meča da je Molinu udarao u potiljak. Nekoliko se puta Molina žalio na udarce u potiljak. Na tu temu oglasio se i predsjednik boksačke organizacije WBC Mauricio Sulaiman.

“Udarci u potiljak su ilegalni i to moraju prihvatiti svi suci. To je najopasniji udarac u boksu i ne smije se nikako tolerirati”, napisao je nakon Hrgovićeve borbe Sulaiman.

Rabbit punch is illegal and it must be acknowledged by all referees. It is the most dangerous punch in boxing and there must be zero tolerance . — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) December 7, 2019

No, isto tako Molina je tijekom borbe, u tim situacijama, okretao glavu i leđa, ispada kao da je namjerno “izbjegavao” borbu….

“Točno, moji udarci nisu bili ilegalni. On je okretao glavu. No, ako su bili ilegalni, onda je tu sudac da me upozori na to. Nijednom me nije upozorio. A što se tiče predsjednika WBC organizacije, neka on komentira svoje suce, a ne boksače. Ako sam ja radio ilegalne udarce, onda je njegov sudac u banani, a ne ja. Sudac je tu da me sankcionira”, objašnjava nam Filip Hrgović i dodaje:

‘Na dan meča sam imao bezbroj intervjua, slikanja, događanja’

“Kako bilo, ovo je bio jedan od najskupljih boksačkih priredbi ikad. To je za mene bilo nešto novo. Na dan meča sam imao bezbroj intervjua, slikanja, događanja. Oči boksačkog svijeta bile su usmjerene i prema nama koji smo se borili na undercardu. Poslije ovakve pozornice, ništa me više ne može iznenaditi.

Dobro je da sam to okusio već u ovoj fazi karijere. Sad sam kompletniji boksač i osoba nakon takvog jednog iskustva. Što se tiče glavne borbe i uzvratnog meča za svjetske titule između Joshue i Ruiza Jr., moram kazati kako je Joshua dobro boksao, po meni prerezervirano. Mislim da je mogao još više pustiti ruke. No, neke je stvari radio tehnički savršeno, elegantno, napravio je sve što treba za pobjedu. S druge strane, Ruiz Jr. je dao solidnu izvedbu, bez obzira što nije bio u nekoj svojoj najboljoj formi. Nije to bio neki spektakularan meč, ali je bio dosta solidan”.

Nije u izboru SN-a za najboljeg sportaša u godini na izmaku

Zanimljivo, iako je Hrgović u ovoj godini boksački napredovao i bio jedan od sportaša koji su najviše bili u fokusu, te najviše napredovali, bili uspješni da se tako izrazimo, nije se našao među kandidatima za najboljeg sportaša u godini na izmaku u tradicionalnom i cijenjenom izboru Sportskih novosti…

“Iskreno, ne znam za to, nisam baš to pratio. No, cijelu ovu godinu i općenito ja slabo pratim događanja,. čitam novine, portale, medije općenito… Fokusiran sam na sebe i svoj put prema svjetskom teškaškom pojasu. Bio sam nekoliko puta u tim izborima kao amater, najviše sam bio na drugom mjestu. Mislim da su oni više koncetirani, da više gledaju amaterski sport, europska i svjetska natjecanja, Olimpijadu i Olimpijske igre… To nekako više prate i vrednuju i ulazi im više u njihove kriterije, moje mišljenje… Mislim da bi se trebalo napraviti za profi boks i sport općenito bolju kategorizaciju, neko vijeće. Moji rezultati u profi boksu, sve što sam do sad u ovom kratkom vremenu svoje profi karijere ostvario, ja sam jedan od najbrže rastućih boksača i teškaša u povijesti. To ljudi prepoznaju i govori sve za sebe. Moje je da radim, a na novinarima je da biraju. Kad tad u budućnosti ću se naći na tom popisu, odnosno na vrhu”, zaključio je Filip Hrgović.