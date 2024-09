Osporavana alžirska boksačica žestoko odgovorila Musku: 'Mrziš me, a ne poznaješ me'

Alžirka boksačica Imane Khelif u Parizu je osvojila zlatnu medalju nakon što je u finalu pobijedila Kineskinju Liu Yang u kategoriji do 66 kilograma.

No, Khalif je i prije Igara punila naslovnice medija jer joj je samo godinu dana ranije zabranjen nastup nasvjetskom prvenstvu nakon što su DNK testovi pokazali prisustvo muškog XY kromosoma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međunarodna boksačka federacija (IBA) ih je suspendirala, međutim u Parizu su dobile dozvolu za natjecanje jer boksački program vodi Međunarodni olimpijski odbor nakon što je 2023. suspendirao IBA zbog pitanja upravljanja i financija. MOO je osporio metode koje koristi IBA potvrdivši ispravnost svojih propisa.

Osporavana boksačica bila je na udaru mnogih, među kojima je bio i vlasnik X-a koji je prvi krenuo s napadima na nju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Khelif mu je sada odgovorila.

"Rekla bih… da me mrziš, ali me čak ni ne poznaješ. Ne znam ni zašto si poveo ovaj napad. Bio si okrutan prema meni, okrutan prema mojoj obitelji, prema mojoj majci. U to vrijeme moja je majka svaki dan išla u bolnicu”, rekla je pa dodala

"Ja sam arapska muslimanka i preživjela sam ovaj trenutak. Nadam se da ću u budućnosti biti još jača i da ću se vratiti još motiviranija."

Tekst se nastavlja ispod oglasa