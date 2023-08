Za njega govore kako je prava inspiracija. Jonathan Musick mladić je koji žarko želi smršaviti na razinu da može normalno participirati u svakodnevnim obavljanjima obaveza, odnosno životu kao takvom. Njegova priča o žrtvovanju, upornosti i trudu kako bi smanjio koju kilu završila je i na Sport Bibleu. Njegov put je priča za nadahnuće mnogima...

"Preko noći postao je internetska senzacija. Njegovi pratitelji na Instagramu i općenito na društvenim mrežama ne mogu se nagledati njegovih boksačkih treninga, motivatorskih i videa u kojima se vidi njegov fitness napredak kao i onaj kod gubljenja kila", navodi u svom uvodu ovaj poznati sportski medij. Johantan Musick priča kako je sve došlo kod jedne situacije u kojoj je progledao. Johantan, naime, nije sam mogao zavezati tenisicu, pa je zamolio svog prijatelja. U tom trenutku, svi su gledali u njega...

"To me mentalno poremetilo, jer moji su snovi uvijek bili biti ili profi trener ili boksač, a moj je život išao u totalno drugom smjeru. Nisam više mogao od sramote. Rekao sam si želim to promijeniti, jer snovi mi se nisu ostvarivali. Išao sam u potpuno drugom smjeru. I onda sam počeo trenirati fitness boks tamo 2008. - 2009. Zaljubio sam se odmah nakon prvog treninga. Mentalno sam postao pozitivan i motiviran za ostvarivanje ciljeva, kao i fizički, bolje se puno osjećam. Pretvorio sam sam se u osobu s više samopouzdanja. Mentalitetom sam idem to odraditi, ne zanima me što god tko pričao i što pritom misli. Izgubio sam ukupno 70 kg."

Eksplodirao je nakon toga u potpunosti. Bio je toliko motiviran i nabrijan da je pokrenuo svoj vlastiti boksački - fitness gym i wellness centar. Nažalost, izgubio je tatu i brata, ali to ga gura da još jače zapne, da ih ne razočara...

"Boks je bio moj bijeg od depresije", dodao je Jonathan Musick koji je tek nedavno saznao da mu majka ima karcionom pluća, pa ju želi učiniti ponosnom u boksu i sportu općenito. Tu je i ta brojka, prokleta brojka kilograma koja ga stalno prati...

"Očigledno sam smršavio, ali trebam još izgubiti jako puno kila. Imam trenutno 206 kilograma sad. Kad sam počeo trenirati tada, imao sam 217. Htio bih čim prije pasti na 136."

