Britanski boksač Tyson Fury je 10. listopada obranio naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji i zadržao WBC pojas nokautiravši 35-godišnjeg Amerikanca Deontaya Wildera u 11. rundi dugo očekivane borbe u T-Mobile Areni Las Vegasu u noći sa subote na nedjelju.

Bila je to njihova treća borba i druga uzastopna pobjeda Furyja koji je tako ostao neporažen. U svojoj 32. profesionalnoj borbi došao je do 31. pobjede uz jedan neodlučeni ishod iz prve borbe protiv Wildera 2018. Amerikancu je ovo bio drugi poraz u 45. borbi te je ostao na 42 pobjede od kojih je 41 postigao nokautom ili prekidom.

Britanac će sada čekati priliku da ujedini sve naslove i postane prvi teškaš od sunarodnjaka Lennoxa Lewisa, koji će postati neosporenim svjetskim prvakom. Lewis je to bio prije 21 godine. No, ostaje za vidjeti protiv koga će boriti za objedinjavanje naslova. Trenutačno su preostala četiri pojasa (WBA, WBO, IBF i IBO) u vlasništvu Ukrajinca Oleksandra Usyka, koji ih je u rujnu preoteo Britancu Anthonyju Joshui.

Usyk je bio drugi koji je spriječio obračun Furyja i Joshue koji bi se dogodio da Ukrajinac nije nanio drugi poraz Joshui. Prvo se na putu velikom britanskom okršaju, koji je već bio dogovoren, ispriječio Wilder, kad je dobio tužbu protiv Furyja u kojoj je tvrdio da Britanac prema ugovoru ima obvezu po treći put se boriti protiv njega.

'Fury ima dugačak jezik'

Ako pobijedi Joshuu i u revanšu Usyk bi mogao u ring s Furyjem, a sada su novinari The Suna pitali Ukrajinca vidi li tu borbu "na horizontu".

"Da, definitivno, mislim da bi to bila ogromna borba. Mislim da je dobar borac i sportaš. Priča puno i ima jako dugačak jezik", rekao je Usyk pa pojasnio:

"On tvrdi da je kralj svih stvari, ali on je jedini koji tako misli. To ću reći o njemu", izjavio je.

Potom je odgovorio na pitanje može li on biti čovjek koji će Furyju nanijeti prvi poraz u karijeri.

"Prije borbe s Joshuom svi su govorili da nemam nikakve šanse za pobjedu. Takve stvari sam slušao cijeli život, ali mogu sam pobijediti Furyja jer se ne hvalim da mogu pobijediti svakog boksača na svijetu, već idem u teretanu i radim svoj posao", poručio je Usyk.