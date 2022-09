Ništa od boksačkog meča desetljeća, kako su ga najavili britanski mediji. Prvak u teškoj kategoriji verzije WBC, Britanac Tyson Fury odustao je od borbe s Anthonyjem Joshuom. Fury je objasnio da je rivalu dao rok do ponedjeljka, no da ovaj nije potpisao ugovor, prenose strani borilački mediji.

'Nikakav ugovor nije potpisan, gotovo je za Joshuu'

''Službeno je, Dan D je došao i prošao", rekao je Fury na Instagramu. Nikakav ugovor nije potpisan pa je gotovo za Joshuu'', napisao je Fury na Instagramu.

"Sada je vani na hladnom s vučjim čoporom. Zaboravite. Idiot. Kukavica! Obično sam znao da nemaš minerala za borbu protiv ciganskog kralja. Puno uspjeha u karijeri i životu.”

Joshua je u nedjelju uvjeravao Furyja da će potpisati ugovor, rekavši:

"To sada nije u mojim rukama, to je u timu za zločine. Zato unajmljujete odvjetnike. Poznajete povijest boksa, pobrinite se da ispravno shvatite svoje pravne fraze. Naravno da će potpisati ugovor. Trenutno je samo s nekim odvjetnicima.”

Usik vladar, Fury prvak po WBC verziji

Usik je nedavno zadržao sve spomenute naslove svjetskog prvaka, nakon što je ponovno pobijedio Anthonyja Joshuu od kojih je i iznenađujuće preoteo u rujnu prošle godine te je tako još jednom propao veliki britanski okršaj za ujedinjenje svih naslova.

Tyson Fury je nakon travanjske pobjede protiv Dilliana Whytea, kojom je zadržao WBC naslov, poručio da odlazi u mirovinu. No, spreman je i promijeniti tu svoju odluku, ako pred njega bude stavljena ponuda koju neće moći odbiti. No, zainteresirani za organizaciju borbe između 34-godišnjeg Britanca i godinu dana starijeg Ukrajinca morali su požuriti s ponudom, jer je Fury postavio krajnji rok do kojeg će čekati.

"Poručujem svima koji žele organizirati borbu da im dajem čitavih sedam dana, do 1. rujna, da nabave novac, a ako to ne učine - zahvaljujem, bilo je čudesno, ja sam od danas u mirovini. Sve ponude moraju biti poslane mom odvjetniku u pismenom obliku i uz dokaz o solventnosti, pa neka igre počnu", poručio je britanski borac irskog porijekla koji je u nedavnom razgovoru Fury je u jednom razgovoru za TalkSPORT izjavio da će za borbu s Usikom tražiti 500 milijuna funti (oko 593 milijuna eura).

Eddie Hearn ne može dogovoriti meč prije roka

Fury i Joshua javno su dogovorili datum 3. prosinca za epsku borbu u teškoj kategoriji koja se godinama pripremala, no ona se ipak neće dogoditi. Fury je postavio krajnji rok do ponedjeljka, 26. rujna u 17, ali Joshua je odgovorio da ugovore trenutačno pregledavaju njegovi odvjetnici.

Njegov promotor Eddie Hearn tvrdi da nema šanse da se dogovor može finalizirati prije roka koji je odredio Fury u ponedjeljak. Fury je već izabrao i zamjenu te će se 3. prosinca boriti s bivšim WBA prvakom u teškoj kategoriji Mahmoudom Charrom, nakon što ga je 37-godišnji Nijemac izazvao na borbu na društvenim mrežama.