Ni 16 godina kasnije ne zna se što se dogodilo kada je jedan od najpopularnijih boraca pronađen mrtav

Bivši UFC prvak Evan Tanner pronađen je mrtav u kalifornijskoj pustinji u rujnu 2008. godine, no na neka pitanja se niti 16 godina kasnije još uvijek ne znaju odgovori.

Tanner je u tom trenutku bio jedan od najpopularnijih boraca na svijetu, a zanimljivo je kako nije imao nikakvu borilačku pozadinu kad se u svojim ranim dvadesetima odlučio baviti slobodnom borbom. Nabavio je video kazete s jiu-jitsu instrukcijama i borbama te je tako krenuo učiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U vrijeme dok su MMA borci uglavnom bili specijalisti u jednoj vještini, Tanner je bio dobar ili solidan u svima. Preko tada najpopularnije društvene mreže MySpace stekao je fanove s kojima je svakodnevno komunicirao, a tako je došao i do prvih sponzora. Kasnije je upao u borbu s alkoholom.

"MMA portali tvrde kako bih mogao umrijeti u pustinji, odnosno kako će to biti moj najteži protivnik dosad. Potpuno je normalno u južnoj Kaliforniji otići u rekreakcijske zone koje se nalaze u pustinji. Moj je plan otići u pustinju, kampirati, voziti se na motociklu i pucati iz vatrenog oružja. Zvuči mi zabavno, puno ljudi to radi, nije to nikakva moja verzija "Into the Wild" priče", izjavio je 2008. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kupio je off-road motocikl i odvezao se u Palo Vedre pustinju. Kako je otkrio njegov menadžer, Tanner mu se tog poslijepodneva javio porukom, rekavši mu da je njegov motocikl ostao bez goriva te da će do svog kampa prošetati. Namjeravao je napuniti vodu na Clapp Spring izvoru prije nego se uputi nazad, ali nije znao kako je taj izvor u tom dijelu godine presušen. Temperatura zraka bila je 48 stupnjeva, a prijateljima je poslao poruku kako odlazi pješice i da kontaktiraju službe ako se ne javi do jutra.

Tanner se nije javio i krenula je potraga, a njegovo tijelo pronađeno je tri dana kasnije nedaleko od Clapp Springsa. Pored njega su bile prazne boce vode.

Ono što je ostalo nejasno je činjenica da je njegov motocikl pronađen u kampu, gdje si je Tanner osigurao i obilne količine vode te preostalih namirnica, koje su sve bile tamo. To nije išlo uz poruku menadžeru kako je ostao bez goriva i pitanje je što se zapravo dogodilo, tj. koji je bio njegov plan toga dana te gdje se zapravo i u kojem smjeru kretao. Nažalost, na mnoga pitanja nema odgovora niti će ih najvjerojatnije ikad biti.

POGLEDAJTE VIDEO: Sigurdsson boysi zovu na oprez uoči Belgije: 'Prošle godine smo se jedva iščupali'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa