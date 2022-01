Francis Ngannou i Cyril Gane borit će se u nedjelju za naslov u teškoj kategoriji u glavnom meču priredbe UFC 270.

Puno se uoči tog meča pričalo o njihovoj zajedničkoj povijesti i počecima u francuskom MMA Factoryju, to je prije borbe palo u drugi plan.

Ngannou i Gane susreli su se u četvrtak na press konferenciji i tamo je Ngannou rekao da nikada nije bio Ganeov momčadski kolega, da se u trenutku kada je sparirao sa svojim budućim protivnikom već preselio iz Francuske u Las Vegas.

Ngannou priznaje da su trenirali zajedno, ali nikada nisu bili kolege.

'On ne voli tehnički sparing'

Također, tog sparinga se Ngannou i Gane poprilično različito sjećaju.

"Nokautirao sam ga, možda se zato ne sjeća ničega", istaknuo je Ngannou, a Gane mu je uzvratio:

"Nije istina. Bio je to odličan sparing, udario me lijevom nogom, ali njegov problem je taj što ne voli tehnički sparing. Ngannou voli udarati snažno i pogodio me. Iskren sam, pogodio me, ali me nije srušio."

Nakon toga su se nastavili prepirati pred čelnikom UFC-a Danom Whiteom, koji je to mirno podnosio.

