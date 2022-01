Aktualni prvak u UFC-ovoj teškoj kategoriji Francis Ngannou pred potpisom je novog ugovora s UFC-om i tim je povodom u intervjuu za TMZ otkrio kako ima ambicije okušati se i u boksačkom ringu.

"To je uvijek bilo tu negdje. To je nešto od čega moj pogled ne bježi. I to će se dogoditi čak i ako ostanem dio UFC-a. Čak i ako ostanem u UFC-u, ako napokon dovršimo pregovore i potpišemo ugovor, boks mora biti unutar njega. Ja jednostavno ne vidim odlazak u mirovinu bez da sam boksao", rekao je Ngannou za TMZ, a njegove riječi prenosi FightSite.

Slijedi mu Ciryl Gane

"Tyson Fury i Deontay Wilder, želim se testirati protiv boksača njihovog nivoa. Znam da to nije isti sport. Ja sam prvak i u vrhu sam svoje divizije, ali prije svega sam netko tko živi od bacanja udaraca. Imam jako dobar način plasiranja bombi koje posjedujem. I siguran sam da tim udarcima, ako ih budem dobro odaslao, mogu svakome naštetiti", zaključio je Ngannou.

Predator će 22. siječnja 2022. godine ući u oktogon i boriti se protiv Ciryla Ganea.