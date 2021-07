Video je star. Datira još iz 2015., ali pokazuje jako dobro kako prolaze nasilnici i bahati tipovi, bullyji, oni koji su samo željni pažnje ali na sasvim krivi način. Naime, na internetu je ponovno osvanuo trenutak kad bully dobiva batine. U opisu videa se navodi kako je tip ušao u boksačku dvoranu, prekinuo trening klinaca i počeo provocirati trenera, odnosno bivšeg profi boksača Doriana Beaupierrea. Nije poznato je li bio pod utjecajem alkohola ili nečeg još žešćeg, ali svakom je jasno da se tako ne ponaša, da takve gluposti ne radi normalna osoba...

Upao na trening klinaca

U opisu videa na You Tube kanalu stoji:

"Dok smo se spremali za trening klinaca, taj neznanac ušao u crnoj kožnoj jakni s torbom i knjigom i kazao kako on želi sad podučavati moje klince u grupi, kao on je sad trener. Dao sam mu priliku jer sam mislio da poznaje djecu u razredu i da je imao predodžbu o tome što želi raditi, da je s namjerom tu. Shvativši da je pun s*anja, zamolila sam ga nekoliko puta skine rukavice i ode iz dvorane. Planirao je on više od samog predavanja, zapravo ga je više zanimao sparing samnom. Dao sam mu šansu, pustio ga da mi plasira udarce. S obzirom na to da mi je gubio vrijeme, plasirao sam mu par udaraca, završio tu priču i poslije mu rekao da koji je vrag s njim? Rekao je da se samo želio naučiti samoobrani i zabaviti se. Rekao sam mu da ne može samo tako doći u boksačku dvoranu, prekinuti trening i držati predavanja … Nakon teške naučene lekcije skromno je skinuo rukavice i izašao", stoji u opisu videa.

'Hoćemo još malo, što želiš brate?'

"Hoćemo još malo, što želiš brate? Reci sad, što želiš?", govorio mu je Dorian Beaupierre...

"Ne možeš samo tako ući u dvoranu i držati lekcije. Reci što želiš? Ovo je moj posao, nije ovo zabava", održao mu je Dorian Beaupierre lekciju...

"Ispričavam se", kazao mu je mladić.

Za spomenuti kako je Dorian Beaupierre posljednji profi meč imao u veljači 2010. kad je tehničkim nokautom izgubio od Yudeal Jhonsona. Karijeru je završio s 4 vezana poraza i skorom 12-6-2.