Na službenom Facebook profilu jedne od najvećih UFC zvijezda Jorgea Gamebrada Masvidala osvanula je brutalna kompilacija, po Masvidalu, najjačih nokauta slavnog boksača Julian Jacksona (55 pobjeda, 6 poraza, od toga 49 nokauta i 6 sudačkom odlukom), jednog od najvećih udarača ikad u boksu.

Naravno da se radi o subjektivnom izboru koji svatko može osporiti ili pohvaliti, ali nokauti su epski, u to nema sumnje.

'Ako Mike Tyson može nokautirati ljude, mogu i ja'

"Pa što, ako Mike Tyson može nokautirati ljude, mogu i ja", svojedobno je bio kazao tada mladi Julian Jackson, nakon jedne pobjede nokautom.

Nećemo se protiviti izboru borilačkog umjetnika koji na svom You Tube kanalu, uz objavljeni video krajem siječnja ove godine, ističe:

"Mike Tyson je svojedobno kazao - "Julian Jackson nokautirao je ljude, oni su nakon toga odlazili u drugu dimenziju. Njihovi životi nikada više nisu bili isti."

Također, u opisu objave na Facebooku stoji:

"Neki od ovih nokauta praktički su pokušaj ubojstva".

Velika karijera

Julian Jackson bivši je profesionalni boksač s američkih Djevičanskih otoka koji se natjecao od 1981. do 1998. Bio je trostruki svjetski prvak u dvije težinske kategorije, a od 1987. do 1990. imao je naslov WBA u supervelter kategoriji, kao i WBC naslov u srednjoj kategoriji i to dva puta, između 1990. i 1995.

Posjedujući nevjerojatnu moć nokauta, Jacksona mnogi smatraju jednim od najtvrđih udarača u povijesti boksa, a časopis The Ring ga je rangirao na 25. mjesto na popisu iz 2003. "100 najvećih udarača u boksu".

Jacksonov omjer nokauta i pobjede iznosi 89%. Jackson je 2019. izabran u Međunarodnu boksačku kuću slavnih.

Kako bilo, udobno se smjestite i uživajte u epskim nokautima Juliana Jacksona.

