Bivši UFC-ov prvak Khabib Nurmagomedov posljednjih dana po Rusiji promovira svoj Eagle Fighting Championship. Povodom toga odradio je niz konferencija za novinare te je najavio predstojeći turnir.

A nakon jedne konferencije dogodio je si mini incident. Naime, dok je Khabib izlazio iz dvorane jedan fan je pokušao doći do njega, ali ga je osiguranje brzo spriječilo u tom pokušaju. Nagađa se da je mladić htio dobiti autogram od slavnog MMA borca, međutim metoda kojom se poslužio unaprijed je bila osuđena na propast te mu se želja nije ostvarila.

Obrušio se ring djevojke

Khabib je, inače, u srijedu došao pod povećalo javnosti nakon izjave o ring djevojkama.

"Ne želim nikog uvrijediti, ali ring djevojke su posve bespotrebne u MMA svijetu. Koja je njihova uloga? Može li se pokazati koja je runda i na ekranu. Smatram ih potpuno beskorisnim u MMA svijetu. Razvijaju li sport? Pomažu li da ljudi vide da je druga runda? Što rade, recite mi? Razumijem da je to sve zbog povijesti, ali tijekom povijesti su se pravile brojne greške. Čitamo je kako bismo ispravili greške u budućnosti. Ako pogledamo u povijest , one su beskorisne. To je moje mišljenje".

"Dana Whiteu se to možda sviđa, možda se i vama sviđa, ali ja nisam Dana, ja sam Khabib. U našoj promociji ih neće biti", poručio je čuveni borac.