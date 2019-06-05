Morali smo ga podijeliti s vama, brutalan je

Na društvenim mrežama pojavio se video brutalnog nokauta MMA zvijezde Bellatora, Amerikanca Juana Archuleta, koji je u carstvo snova poslao bivšeg prvaka Robbiea Peraltu. Dogodilo se to na Bellatoru 201 krajem lipnja 2018. godine u Kaliforniji. Peralta je s prednjom lijevom krenuo naprijed, a Spaniard se prvo lukavo spustio fintirajući jedan ulazak u noge, a nakon toga plasirao strašni desni direkt - kroše udarac (nešto između), a da bi ga završio "ground and pound" tehnikom...

Simka tog nokauta ponovno je postala hit na društvenim mrežama, a Bellator je svoje fanove počastio ovim nokautom povodom nove borbe Juana Archuleta koja je na rasporedu 14. lipnja na Bellator 222 priredbi.