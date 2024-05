Veljko Aleksić (23) u nedjelju u Medulinu, na FNC 16 priredbi, debitira u FNC promociji. Ovaj mladi Srbin iz Fight Companyja najbolji je amaterski MMA borac svoje zemlje, sa skorom 17-2, a bio je i treći na IMMAF Svjetskom MMA prvenstvu u Beogradu ranije ove godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedina dva poraza su došla nakon sudačke odluke protiv Ramazana Gilitinova, borca koji ima skor 5-0, odnosno 31-1 u amaterskom dijelu karijere.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gilitinov je nasljednik velikog Khabiba Nurmagomedova, kako nam tvrdi Nikola Božić kod kojeg smo se raspitivali o Gilitinovu. Ramazan mahom završava svoje suparnike, ali Veljka nije uspio nokautirati...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U amaterskoj karijeri, Veljko Aleksić je dobio Blaža Nikolića. Pripadnik je jedne od prvih generacija kompletnih MMA boraca, prva je generacija boraca Save Lazića. Prototip modernog borca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ono po čemu se Veljko ističe je borilačka inteligencija i borba na nogama. Najviše se uzda u stil i taj borilački IQ. Jako je zanimljiv borac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, spektakularni FNC 16 iz Medulina moći ćete gledati UŽIVO u nedjelju na Voyo platformi. Zanimljivo, ali Veljku Aleksiću je za nastup na FNC-u otkazalo ukupno 7 boraca. Otkrio nam je to i on osobno, ali i njegov menadžer, ranije spomenuti Nikola Božić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da, nevjerojatno, ali tako je, kako je, snašli smo se. Miloš Drobaš, momak iz Bosne i Hercegovine koji je uletio kao shorte-notice, osmi je borac za ovaj event Veljku. Sedmorica su mu otkazala. Razlog tomu je što je Veljko Aleksić jako kvalitetan borac, a ima profi skor 0-0. A realno, male su šanse da ga netko od njih dobije, velike da izgubiš, a izgubio si od lika sa 0-0 skorom. Jan Beruš iz Slovenije ga je prozivao non stop. Nudio mu je FNC meč, nisu htjeli. Denis Kovačević, Antonio Budimir, pa tri-četiri Talijana su otpala. Pa Samir Hakić koji je otpao pred neki dan. Sve su to momci njegovog godišta i uzrasta", priča nam Nikola Božić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako želi biti Veljko Aleksić najbolji FNC borac, mora sve dobiti. Njemu to nije problem.

"Borit ću se sa svima, tko je god mojih godina, iskustva. Neću odbiti nikog. Samo, nešto se pita i drugi stranu. Dosta ljudi govore da me se boje. Ja si mislim, ako se netko bavi ovim sportom, pa sigurno se ne bi trebao bojati nikog, manje-više. Ne bih se složio s tim da me se suparnici boje. Jasno mi je zašto su otkazali meč, ne krivim ih. Očito sam im svima nezgodan ", govori nam Veljko Aleksić s kojim smo se našalili da žene vole reći zgodan i nezgodan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"(Smijeh). Točno tako, zgodan sam i nezgodan", nasmijao se od uha do uha Veljko Aleksić i nastavio:

"Šalu na stranu. Veselim se nastupu na FNC 16 u Medulinu. Hvala Milošu Drobcu što je uletio, što je spasio borbu i moj debi u FNC-u, ali nije on na mojem nivou i ne bih htio zvučiti bahato i prepotentno, ali završit ću ga brzo. Radi se o miss matchu. Dugo sam trenirao za ovo. Dugo se odugovlačio moj debi u FNC-u. Sanjam pojas prvaka FNC-a i želim pokoriti promociju. Jednog dana možda i završim u UFC-u, ali prerano je za to. Volim si postavljati male ciljeve, ići s razine na višu razinu, kao u igrici. Od prvog nivoa do final stagea. I MMA karijera je kao da igraš igricu, a meni je trenutno u fokusu samo 5. svibnja i debi kojeg dugo čekam. UFC je final stage koji je trenutno jako daleko", završio je Veljko Aleksić.