MIRKO O SITUACIJI S KOJOM SE SUOČIO U BORBI: ‘To baš i nije bilo fer, ja to nikad njemu ne bi napravio’

‘Lakat je legitimna tehnika i ja sam je iskoristio’

Mirko Filipović ostvario je svoju novu pobjedu u karijeri. U nedjelju je u Saitama Areni tehničkim prekidom u prvoj rundi, pet minuta i sedam sekundi prije isteka iste, slavio protiv Roquea Martineza, dvanaest godina mlađeg borca (32.).

‘Deveta pobjeda u nizu’

Bila je to njegova deveta pobjeda u nizu, čime je produljio svoj MMA rekord. Do pobjede je došao udarcima laktovima, što je postalo njegovo ubojito oružje.

Da je dobar u tome vidjelo se još u Krakowu, kad je upravo laktovima demolirao Gabriela Gonzagu…

“Lakat je legitimna tehnika i ja sam je iskoristio. Zašto ne bih to izveo kada sam u tome vješt”, kazao je u razgovoru za Večernji list Mirko Filipović i nastavio govoriti o situaciji koja se dogodila u borbi. Naime, Martinez je pokušavao low kickowima i po koljenu destabilizirati Cro Copovu stabilnost…

‘Čekao sam svoju priliku’

“Čekao sam svoju priliku. Bio sam jako dobro kondicijski spreman i imao sam dovoljno vremena da svoju priliku i pričekam. Bio sam siguran da ću borbu u tih predviđenih 20 minuta dobiti prekidom, kako god i kad god to bilo. U dobrom sam zdravstvenom stanju pa na operirano koljeno nisam ni obraćao pažnju tijekom borbe. Doduše, protivnik me pokušavao udariti po tom koljenu, što baš i nije fer i ja to nikad ne bih radio suparniku”, zaključio je Mirko Filipović.