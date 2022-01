Mirko Cro Cop Filipović u svojim je najboljih borilačkim danima bio redovito dio najveće atrakcije za Staru godinu. Cro Cop bi često na 31. prosinac imao borbu, a jedna od onih koje se najviše pamte je okršaj njega i Satoshija ishiija koji se odvio 31. prosinca 2014. godine.

Mirko je nokautirao Ishiija u drugoj rundi, a priču je završio zapravo svojim legendarnim high-kickom te nekoliko dodatnih udaraca šakama. Pogledajte video:

Inače, Cro Copov lijevi high-kick otvorio je ranu u meču Satoshiju na desnoj strani glave i on, nakon dodatnih udaraca šakama, nije bio spreman nastaviti borbu. Prizor je bio užasan, puno krvi, Satoshi se nije mogao ustati.

Nepotrebni incidenti

Ova se borba odvila u sklopu IGF-ove priredbe, a prije i poslije nje bilo je incidenata. Na presici uoči borbe uzburkale su se strasti, da bi nakon borbe u ring ušao Kazuyushi Fujita, borac kojeg je Mirko pobjeđivao dvaput u karijeri te je i on pokušao isprovocirati hrvatskog borca.

Krenulo je naguravanje, prijetilo je izbijanje incidenta većih razmjera, no ipak su prevladale hladne glave i nekako su razdvojeni borci i njihovi timovi kako ne bi došlo do masovne tučnjave. Kako je sve to izgledalo, možete pogledati OVDJE.

Mirko je tako brutalno nokautirao svog sadašnjeg velikog prijatelja, klupskog kolegu, hrvatskog samuraja Ishijiia koji živi zadnjih godina u Zagrebu, dobio je naše državljanstvo i Mirko mu je sad trener i vodi brigu o njegovoj karijeri.