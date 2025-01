Batur brutalno najavio meč večeri u Zadru: 'Otkinut ću mu glavu, a Fabjan neka si kupi tablete za hrabrost'

Martin Batur predvodit će jubilarni prvi FNC event u 2025. godini i to u rodnom Zadru. Za protivnika će imati teškaša Michala Andryszaka koji je u jednom trenutku svoje karijere čak napadao KSW pojas. Za početak zanimalo nas je kako je Martin i kako teku pripreme koje trenutačno odrađuje kod velikana Toma Aspinalla.

FNC 21 gledajte ekskluzivno na platformi Voyo.

"Pa dobro, odlično. Krenuo sam s pripremama odmah kad sam saznao za meč, još u Zadru, a onda nastavio u Düsseldorfu u UFD Gymu. Tamo sam bio jedno dva tjedan, a sada zadnja četiri tjedna ću biti kod Aspinalla u Manchesteru. I Roberto Soldić se sprema za veliki povratak. Nije se borio 20 mjeseci. Ima teškog protivnika, ali vjerujem da će to biti povratak godine", rekao je Martin koji nam je i pojasnio kako mu je u Manchesteru.

"Tu je njegova dvorana, tu mu je baza. Delija je došao početkom prvog mjeseca, a ja nakon tjedan dana. Moram priznati da je ovdje drugi level od svega gdje sam bio do sada. UFD je dobar, ma što dobar odličan, ali ovdje ima više teškaša. Mislim da je daleko najbolja dvorana trenutačno što se teškaša tiče", pojasnio je i nastavio o Aspinallu.

"Aspinall je dobar i pristupačan, radnik veliki. Tata mu vodi treninge, on je glava, tako da što stari kaže to radimo", rekao nam je kroz smijeh pa objasnio kako izgleda jedan njegov dan u Aspinallovom kampu.

"Smješteni smo točno u Wiganu, gradu između Liverpoola i Manchestera. Jedan naš dan izgleda klasično MMA-ovski. Ujutro doručak pa na trening. Na jutarnjem treningu većinom radimo jiu-jitsu, hrvanje i sparring, a navečer je eksplozivnost i opet sparring. Zapravo klasika kao i svakoj dvorani, samo što su ovdje drugačiji ljudi, svi su ogromni. Koga god vidiš i pitaš koliko ima kilograma, svi su između 120 i 140. Bolesno! Ali, i idealno za teškaša", rekao nam je. Zanimlao nas je i kako je došlo do njegovog meča u Zadru.

"Kada je bilo potvrđeno da će biti Zadar, rekli su mi da ću raditi glavni meč. Tražili su mi protivnika. Dogovorili smo se da ću raditi s njim. Bilo je govora i o nekim drugim protivnicima, ali želio sam njega. Nema se što mislit, otkinut ću ga! Bitno mi je da bude dobar meč, da publika bude zadovoljna i da ja rastem" rekao je pa nastavio o Andryszaku.

"Ma lik je ogroman, zna cijeli MMA! Trenira s legendom Tyburom. Napao je KSW pojas protiv De Friesa koji isto trenira ovdje sa mnom. I Delija je trenirao s njim tako da imam dobre savjete od svih iz ovog kampa", a nas je zanimalo što mu je Delija konkretno savjetovao.

"Ništa posebno, Delija mi je rekao uđi unutra i nokautiraj ga", rekao nam je kroz smijeh. FNC je objavio cijeli fight card, a evo koje je mečeve Batur naglasio kao najbolje za njega.

"Mislim da će event biti brutalan. Sviđa mi se što će biti dva bare knuckle meča. Vaso i Trušček sa svojim protivnicima. Bit će krvi do koljena", najavio je. A ono što nas je najviše zanimalo je u kakvim je odnosima s Miranom Fabjanom s kojim je imao prozivanja i s kojim je skoro došlo do meča.

"Samo je ostalo na prozivkama, nije skupio muda da dođe u Zadar. Ako sve dobro prođe u Zadru, eto me u Ljubljanu. Neka bude spreman, a koliko god da je spreman neće biti dovoljno spreman za mene. Nema on što biti ili ne biti za. Ja tamo dolazim, neka me netko dočeka. Ako nije imao muda za Zadar, neka proba skupit za Ljubljanu. Postoji lijek u ljekarnama, Hrabrin, pa neka kupi ako mu ništa drugo ne pomaže", zaključio je Martin Batur.

