Nakon što su ga odbili Joseph Parker i Luis Ortiz, dva velikana teške kategorije, najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović, i dalje traži suparnika. Nagađalo se kako bi to mogao biti Kinez, Zhang Zhilei, ali na kraju je ispalo da je i to samo glasina, no portal Boxing Scene tvrdi kako će Hrga uskoro u ring sa svojim starim rivalom.

Naime, sljedeći borac kojem bi IBF ponudio Hrgovića bio bi Anthony Joshua, ali kako on ima dogovoren meč s Oleksandrm Usykom, prvakom, IBF će meč s Hrvatom ponuditi njegovom starom poznaniku i rivalu, Francuzu Tonyju Yoki.

Yoka i Hrgović, za razliku od recimo Babića i Hrgovića, zaista imaju pravo sportsko rivalstvo, ono u ringu. Hrgović je kao amater dva puta gubio od Yoke. Jednom na Igrama u Riju i jednom još ranije, ali u jednom je meču slavio i Hrga, no bilo je to prije 11 godina. Yoka je, kao i Hrgović, neporažen u profesionalnoj karijeri i ima skor od 11-0.

Već ga je prozvao

U posljednjoj borbi Yoka je nokautirao hrvatskog boksača Petra Milasa, a ima još samo dva dana da pristane na IBF-ovu ponudu za meč s Hrgovićem koji bi bio eliminacijski i čiji bi pobjednik imao priliku napasti pojas.

Hrgović je odmah čim je saznao da mu Yoka može biti protivnik poslao poruku i prozvao ga. "Tony Yoka, čuo sam da me prozivaš nakon zadnje borbe. Sad će ti doći ponuda IBF-a, potpiši ugovor. Evo ti šanse, što ćeš napraviti", pitao ga je Hrga, a nadamo se da će Francuz prihvatiti meč.