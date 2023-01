Legendarni MMA borac, član UFC-a, Andrei Arlovski, našao se u centru pažnje nakon jedne intervencije u Londonu. Na ulici je došlo do pravog kaosa, a legendarni Arlovski je pomogao djevojci koju je napala skupina mladića. Sve sto događalo tijekom novogodišnje noći.

Bjeloruski borac je otkrio kako se to dogodilo u noći s 31. prosinca na 1. siječnja: "Bilo je oko tri ujutro kada smo izašli iz restorana. Ja svojeg sina učim da štiti slabije, imao je par incidenata u školi zbog toga. Uglavnom, izašli smo van i vidjeli trojicu, četvoricu momaka kako maltretiraju djevojku. Moj sin je to prvi primijetio pa je rekao mojoj supruzi, a ona meni. Okružili su ženu, jedan ju je vukao za kosu, a drugi je izgledao kao da će ju udariti koljenom u glavu", prisjeća se Arlovski u razgovoru s ruskim Sport Ekspresom.

Arlovski nije mogao gledati kako maltretiraju djevojku pa se odlučio umiješati.

Legenda

"Prišao sam im i rekao 'Sretna Nova godina, u čemu je problem?' Bili su vidno pijani, a jedan od njih koji je stajao s moje lijeve strane me odmah pokušao udariti, zahvatio me po uhu. Odgurnuo sam ga i onda sam desnim aperkatom nokautirao čovjeka koji je držao djevojku. Čim je počela prava tučnjava, oni su se razbježali. Čak je moja žena htjela uskočiti", opisuje Arlovski i ne tako hrabre napadače. Jedan detalj ga je posebno iznervirao.

"Policija je stajala u blizini. Prišao sam im i pitao ih 'Šalite li se vi?!' Tek poslije toga su intervenirali. Kasnije smo ušli u taksi pa sam pitao vozača zašto policija nije reagirala. Objasnio mi je da su to izbjeglice i da se policija trudi ne intervenirati u takvim situacijama. To mi je nevjerojatno… Pa sve se događalo u centru Londona, okolo su restorani, dućani… Koliko sam shvatio ta je djevojka radila s njima i ona je htjela iznajmiti bicikl jer je bila gužva. Oni joj nisu to dozvolili i onda je došlo do kaosa", prepričava.

"Morao sam intervenirati, tako učim i svojeg sina. Sljedećeg jutra mi je ruka bila malo natečena, a imao sam i masnicu na uhu. Tada sam pomislio da je sreća što nitko nije imao nekakvo oružje", zaključio je.

Inače, Arlovski je svoju karijeru počeo davne 1999. godine u M-1 promociji, nakon koje je došao do UFC-a. U UFC-u se natjecao kao teškaš te je 2005. godine posto prvakom. Potom se natjecao u Afflictionu, Strikeforceu, ONE-u i još nekoliko MMA promocija, da bi se 2016. vratio u UFC. U karijeri je odradio 57 mečeva, upisao je 34 pobjede od čega 17 nokautom te 21 poraz. Također, drži rekord po broju pobjeda u teškoj kategoriji UFC-a, upisao je njih 23.