Poznati američki glumac Carlos Ray Norris, poznatiji kao Chuck Norris, uvijek je bio sinonim za žestokog momka i u svojim filmovima je bio preteča današnjih mješovitih borilačkih vještina.

Začetnik slobodne borbe

Chuck Norris, u biti, smatra se začetnikom slobodne borbe u SAD-u jer je prvi uspio implementirati više borilačkih vještina u jednom ali ne samo na filmskom platnu, nego i u stvarnom životu.

Posebno se to odnosi na brazilsku jiu-jitsu koju je Chuck Norris usavršio do te mjere da je imao crni pojas i titulu majstora. Norris ju je početo trenirati 1980. godine s obitelji Maachado, a iskustvo je skupljao u Brazilu kod slavne porodice Gracie.

Kao što je i sam u jednom intervjuu rekao, počeo je trenirati jiu kad je bio na odmoru u Rio de Janieru. Po dvoranama, svugdje gdje se okrenuo za vrijeme tog boravka u Riju, vidio je kako jiu-jitcu u toj zemlji ima predznak obitelji Gracie.

Priča o upoznavanju s obitelji Gracie i sparingu u kojem je naučio lekciju

"Stalno je iskakalo Gracie, obitelj Gracie stil, obitelj Gracie ovo-ono, pa sam rekao - 'čovječe da, obitelji Gracie, moram saznati tko su oni. Otišao sam na njihovu akademiju i upoznao sam tatu Graciea, gospodina Graciea, Ricksona Graciea koji je u to vrijeme bio svjetski prvak i Helija Graciea. Kako sam trenirao judo smatrao sam da imam prilično dobre grappling vještine, podlogu. Legao sam u parter s Ricksonom Graciem i kao da nikad nisam trenirao u životu. Igrao se samnom".

Tad je na red došla glava svega...

"Onda sam radio s Heliom malo, gospodin Gracie isto je malo uletio i tako, kako je bio nizak nekako sam završio na njemu, tj on me pustio da budem ja na njemu, kako bi mi pokazao. Pa mi je rekao udari me - ja ono, što da vas udarim. Ne ne, udari me. I ja na njemu, pripremim ruku za udarac i to je zadnje čega se sjećam. Sljedeće što je bilo budim se iz nesvijesti, ono, nisam znao što me snašlo. Dakle, čovjek me 'ugušio'. Jedva sam gutao a on mi se ispričao - nije znao da stišće tako jako", ispričao je u razgovoru za ugledni Bloody Elbow Chuck Norris, a priloženi You Tube video tog dijela razgovora s holivudskom zvijezdom objavljen je na You Tubeu 2012. od strane Combat Culture.

Završio je Norrisa za 30 sekundi

Nije, dakle, obojici dugo trebalo da završi glumca a navodi se kako je Rickson Gracie završio Chucka Norrisa za svega 30 sekundi 1988. na seminaru, a video tog trenutka završio je na You Tubeu.

Naime, Chuck je nakon boravka i treninga u Brazilu bio toliko oduševljen da je on osobno inzistirao da obitelj Gracie svoje znanje prenese u Sjedinjenim Američkim Državama. Na kraju je Chuck Norris doveo Gracies obitelj u SAD 1988. na UFAF konvenciju - seminar u Las Vegas, sparirao s Ricksonom i opet uividio kako takvom načinu vještine sve ono što je dotad znao, a bio je majstor - nije dovoljno za BJJ.

Chuck je prošao sjajan trening s braćom Royceom Graciejem, Ricksonom Graciejem i njihovim ocem Helijom Graciejem i ostao je toliko oduševljen i viđenim i doživljenim ali i subbmissonom kojeg je popio, da je pošto-poto htio takav sistem dovesti u Ameriku. Na kraju ih je doveo sve osim tate.

Inaše, zanimljivu okladu su imali ovi sjajni borci. Gubitnik je morao obući unutrašnje rublje naopako i takav hodati po dvorani. Na kraju je Norris bio prinuđen ispuniti dogovor...

Slavna obitelj Gracie

Gospodin Gracie - Helio, otac i glava ugledne jiu-jitcu obitelji, nudio je bio Chucku da ostane kad je bio u Brazilu i upoznao ih. Rekao mu je da ga može učiniti jako dobrim jiu-jitcu majstorom. Chuck, iako je htio i bio polaskan, iako mu je to bila želja koja mu se pojavila kad je boravio u Brazilu ali i prije dolaska, obožavao je borilački sport i sav je bio u tome, nije mogao prihvatiti ponudu jer se morao vratiti u Los Angeles zbog snimanja, filma, što ga je naposljetku u hranilo. No, u LA-u je bio dobar jiu-jitcu klub kojeg su vodila braća Machado - rođaci obitelji Gracie.

Norris je nastavio trenirati s Machadosima, rođacima Graciesa, u LA-u sljedećih 28 godina.

Implementacija japanskog jiu-jitcu sistema u brazilski

Chuck je imao žarku želju da njegovi dotadašnji crni pojasevi u UFAF-u nauče jedan novi sustav, koje je obitelj Gracie implementirala iz japanskih shvaćanja, tj vrijednosti. Godine 1988. otišli su u Las Vegas i prvi put podučavali američke majstore jiu-jitcue, džuda itd... To je bio početak američkog prihvaćanja vještine Graciesa i BJJ-a koja je drugačija od japanske jui-jitse. Helio je naučio osnove od japanskog prvaka i onda to oplemenio u Brazilu. Više od 60 godina trajalo je brendiranje Gracie jiu-jitsu stila.

Dakle, 60% Gracie jiu-jitcue je ono što je nastalo unutar obitelji, a tek 40% onog što su izučili iz japanskog sustava. Gracie jiu-jitsu - brazilska jiu-jitcu - smatra se danas najjačim segmentom partera u slobodnoj borbi.

Rickson Gracie nikada nije izgubio MMA meč. Odradio je 11 borbi i sve je dobio, a devet rivala je završio gušenjem ili predajom i samo dva puta je nokautirao protivnika.

Za svoje zasluge MMA zajednici Rickson Gracie je 2014. godine primljen u Kuću slavnih, a tri godine kasnije je promoviran u crveni pojas BJJ-a, najveći mogući u ovom sportu. Vjeruje se, smatra kako Rickson Gracie ima 450-0 skor.

Chuck Norris s druge strane nije bezazlen borac za mnoge. Ima crni pojas u taekwondou i kyokushinu, treći stupanj crnog pojasa u BJJ-u, crni pojas u judu te 10. stupanj u Chun Kuk Dou, poznatijem kao Chuck Norris sistem.