Sportska arena u Lodzu bit će domaćin još jednog uzbudljivog KSW događaja, koji će se održati 20. srpnja s početkom u 19 sati. Glavna borba večeri bit će za titulu u srednjoj kategoriji, gdje će snage odmjeriti Paweł Pawlak (23-4-1, 11 KO, 3 Sub) i Damian Janikowski (10-5, 5 KO, 1 Sub). Prijenos će biti dostupan na streaming platformi Voyo, gdje će pretplatnici moći uživati u spektakularnim borbama.

U teškoj kategoriji, Viktor Pešta (19-9, 8 KO, 7 Sub) suočit će se s Brazilcem Matheusom Scheffelom (17-11 1NC, 12 KO). Pešta je poznat kao jedan od najuspješnijih čeških MMA boraca, dok je Scheffel debitirao u KSW-u ranije ove godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Marek Samociuk (5-4-0) također će se boriti u teškoj kategoriji protiv Denisa Górniaka (6-1-0), što obećava još jedan uzbudljiv okršaj.

U srednjoj kategoriji, Radosław Paczuski (5-2, 4 KO) će odmjeriti snage s talentiranim Čehom Dominikom Humburgerom (8-1, 7 KO), koji je na posljednjem KSW-u nokautirao Adriana Dudeka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novi KSW događaj predstavit će mnoge nadolazeće europske MMA talente. Neporaženi Francuz Hugo Deux (3-0, 1 KO) borit će se u lakoj kategoriji protiv Moldavca Nicolaea Bivola (4-1, 1 KO, 2 Sub).

U lakoj kategoriji će se također boriti Poljak Maciej Kazieczko (9-3, 6 KO) i Austrijanac Ahmed Abdulkadirov (9-2, 8 KO). Poljak Bartłomiej Kopera (13-7-0) suočit će se s Dawidom Śmiełowskim (10-1-0), dok će u pero kategoriji snage odmjeriti Michał Domin (6-3-0) i Isai Ramos (8-1-0).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U ženskoj konkurenciji, Maria Silva (10-1, 3 KO, 4 Sub) borit će se protiv Eweline Woźniak (8-2, 2 KO, 4 Sub) u kategoriji do 52,2 kg. Karolina Owczarz (5-3, 2 Sub) sučelit će se sa Sandrom Succar iz Libanona (4-1, 1 KO, 1 Sub).

KSW 96 donosi mnoštvo uzbudljivih borbi i priliku za gledatelje da vide neke od najboljih boraca Europe u akciji. Svi mečevi mogu se pratiti uživo na platformi Voyo, koja prenosi cijeli događaj.