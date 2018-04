‘KRALJ CIGANA’ OTVORENO PROVOCIRA NOVOG PRVAKA: ‘Joshua nije dovoljno dobar da mi bude sparing partner’

What a robbery… WOW‼️ @joeboxerparker great job Bro omg don’t apologize you did nothing wrong true champion. @anthony_joshua I ACCEPTED 100% @wilderworld2 @jamarcus5578 @lac.loggins510 P.S. Take AFRICA off your Arm they’re warriors you from UK brotha #BombZquad #Accepted #WilderVsJoshua

A post shared by Deontay Wilder (@bronzebomber) on Mar 31, 2018 at 3:56pm PDT